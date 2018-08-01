«Дальневосточную слободу» создают гектарщики под Хабаровском
В планах — птичья ферма на вольном выпасе и точка притяжения туристов.
В планах — птичья ферма на вольном выпасе и точка притяжения туристов.
Фермерское хозяйство, туризм, рыбалка и
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в 70 километрах от Хабаровска, в районе села Малышево и недалеко от практически заброшенного села Чернолесье, Андрей Воротняк вместе с товарищами оформил 47 «дальневосточных гектаров» — на 20 семей. Говорит, что и этого мало, ведь если землю использовать по уму, лишней она никогда не будет.
— Когда программа «Дальневосточный гектар» только началась, один знакомый подсказал замечательные места под Хабаровском. Мы выехали сюда, прошлись и поняли, что большего и искать не надо — живописный уголок с озером, ключами. Да и до Хабаровска недалеко — час езды на машине. Идеи, как распорядиться землёй, пришли лишь со временем. Изначально мы хотели просто взять гектары, посмотреть, насколько это реально. А потом, когда взяли, стали приходить идеи, одна за другой, — объясняет Андрей Леонидович.
— Сейчас здесь 11 ульев. Сразу скажу, что пчеловодство для нас в новинку. Всё по ходу дела постигаем, местные из соседней деревни помогают. Говорят,
Уже сейчас землевладельцы начинают готовить пасеку к первой зимовке. Нужно утеплить ульи, чтобы пчёлы не замерзли. Если всё пройдет успешно, то друзья организуют на одном из гектаров пасеку побольше.
Разведение вислоухих вьетнамских свиней — отдельная тема в коллективном
Помимо свинарника построили и птичью ферму, на которой живут фазаны, цесарки, индюки и куры. Тут они находятся на вольном выпасе.
— Это редкий способ разведения домашней птицы, но у нас такие просторы, что мы можем позволить птице раздолье. «Дальневосточный гектар» дал нам такую возможность. Выращивание этих птиц — один из наших
— Планов громадьё. Например, хотим восстановить популяцию фазанов, которые водятся в этих лесах. Чтобы птицы не голодали, распахали и засеяли 10 гектаров зерновыми. Хотим построить
Руководство администрации Хабаровского района, представители агентства по развитию человеческого капитала и другие гости уже посещали «Дальневосточную слободу». Вместе с владельцами гектаров они разработали программу дальнейшего развития территории, обсудили возможность получения различных видов государственной поддержки.
— На будущий год думаем написать грантовый проект, который поможет нам реализовать планы. О его содержании говорить ещё рано, но идеи будут явно соответствовать миссии слободы. Мы хотим демонстрировать здесь позитивные образцы жизнедеятельности, которые основаны на трудолюбии, высоких технологиях, человеческом дружелюбии и взаимовыручке, — добавил Андрей Воротняк.
Кстати, как напоминает информационное агентство, для тех, кто хотел бы взять гектар в Хабаровском крае, открываются дополнительные 122 тысячи участков. Программа предоставления «дальневосточных гектаров» расширилась. Региональный парламент разрешил раздавать бесплатные участки там, где ранее действовал запрет. Это десятикилометровая зона вокруг