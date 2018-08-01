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05:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Дальневосточную слободу» создают гектарщики под Хабаровском

В планах — птичья ферма на вольном выпасе и точка притяжения туристов.

Фермерское хозяйство, туризм, рыбалка и кое-что «для себя» — все это «Дальневосточная слобода», которую создает компания друзей на дальневосточных гектарах. Планируется, что она станет будущим туристическим маршрутом на карте Хабаровского района.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в 70 километрах от Хабаровска, в районе села Малышево и недалеко от практически заброшенного села Чернолесье, Андрей Воротняк вместе с товарищами оформил 47 «дальневосточных гектаров» — на 20 семей. Говорит, что и этого мало, ведь если землю использовать по уму, лишней она никогда не будет.

 — Когда программа «Дальневосточный гектар» только началась, один знакомый подсказал замечательные места под Хабаровском. Мы выехали сюда, прошлись и поняли, что большего и искать не надо — живописный уголок с озером, ключами. Да и до Хабаровска недалеко — час езды на машине. Идеи, как распорядиться землёй, пришли лишь со временем. Изначально мы хотели просто взять гектары, посмотреть, насколько это реально. А потом, когда взяли, стали приходить идеи, одна за другой, — объясняет Андрей Леонидович.

Первым делом друзья посадили здесь четыре тысячи кедров, так сказать, для потомков. Затем поставили временное жильё, разбили огород с тыквами и помидорами, организовали небольшую пасеку.

 — Сейчас здесь 11 ульев. Сразу скажу, что пчеловодство для нас в новинку. Всё по ходу дела постигаем, местные из соседней деревни помогают. Говорят, когда-то Чернолесье было большим поселением, сейчас в нём осталось домов пять. Мы познакомились со старожилами, которые часто теперь бывают у нас, — кто-то совет даст, кто-то поможет землю вспахать. Один житель Чернолесья, когда узнал, что собираемся пчёлами заниматься, подарил два улика. Люди здесь отзывчивые — помогают, кто чем может, — улыбается предприниматель.

 Уже сейчас землевладельцы начинают готовить пасеку к первой зимовке. Нужно утеплить ульи, чтобы пчёлы не замерзли. Если всё пройдет успешно, то друзья организуют на одном из гектаров пасеку побольше.

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Разведение вислоухих вьетнамских свиней — отдельная тема в коллективном бизнес-плане. Как говорят сами владельцы земли, пока свинарник больше похож на мини-контактный зоопарк. Его посетители — дети владельцев гектаров. Здесь ребятня знакомится с животными, играет с поросятами, а также учится трудиться на земле.

Помимо свинарника построили и птичью ферму, на которой живут фазаны, цесарки, индюки и куры. Тут они находятся на вольном выпасе.

 — Это редкий способ разведения домашней птицы, но у нас такие просторы, что мы можем позволить птице раздолье. «Дальневосточный гектар» дал нам такую возможность. Выращивание этих птиц — один из наших бизнес-планов. Конечно, о прибыли пока говорить рано, сейчас это больше для удовольствия, — отмечает собеседник.

Ещё одно направление будущей деятельности подсказала сама местность. Вблизи владений «гектаристов» есть озеро и протока, мимо проходит дорога на Сикачи-Алян, куда возят туристов посмотреть петроглифы. И потому при грамотном ведении дел «дальневосточные гектары» могут привлечь и иностранцев. Красивая, богатая природа — идеальные условия для формирования и развития туризма в крае.

 — Планов громадьё. Например, хотим восстановить популяцию фазанов, которые водятся в этих лесах. Чтобы птицы не голодали, распахали и засеяли 10 гектаров зерновыми. Хотим построить био-вегетарий с системой орошения, теплицу другими словами. В таком сооружении можно производить эко-продукты практически круглый год. А возле озера построим гостевой дом, — делится задумками Андрей Воротняк. — Но, если кто-то думает, что гектар — это легко, могу разочаровать. Да, получить бесплатную землю сейчас просто, ведь система уже отработана, а вот освоить — намного сложнее. Чтобы через пять лет появились ощутимые результаты, нужно вложить много сил и средств. Мы с друзьями на этой земле живём по очереди, и все болеем за своё дело. Для того, чтобы было удобно добираться и перевозить грузы — отсыпали дорогу, для полива растений выкопали озеро. Одна лишь проблема у нас — нет электричества. Пока используем генераторы, но в скором времени администрация обещала помочь в решении этого вопроса.

Руководство администрации Хабаровского района, представители агентства по развитию человеческого капитала и другие гости уже посещали «Дальневосточную слободу». Вместе с владельцами гектаров они разработали программу дальнейшего развития территории, обсудили возможность получения различных видов государственной поддержки.

 — На будущий год думаем написать грантовый проект, который поможет нам реализовать планы. О его содержании говорить ещё рано, но идеи будут явно соответствовать миссии слободы. Мы хотим демонстрировать здесь позитивные образцы жизнедеятельности, которые основаны на трудолюбии, высоких технологиях, человеческом дружелюбии и взаимовыручке, — добавил Андрей Воротняк.

Кстати, как напоминает информационное агентство, для тех, кто хотел бы взять гектар в Хабаровском крае, открываются дополнительные 122 тысячи участков. Программа предоставления «дальневосточных гектаров» расширилась. Региональный парламент разрешил раздавать бесплатные участки там, где ранее действовал запрет. Это десятикилометровая зона вокруг Комсомольска-на-Амуре, а также земли около села Покровка Бикинского района на российско-китайской границе.

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