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05:22 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцам напомнили правила безопасности при походах в лес

В этом году в Красноярском крае 28 человек не смогли самостоятельно выбраться из леса. Местонахождение 16-ти из них до сих пор остаётся неизвестным. Как сходить за грибами и вернуться с ними домой?

Посёлок Удачный — черта города, глухими эти леса не назовёшь. Потеряться не страшно — рядом дороги и дома. Но обманчивое ощущение безопасности завело 56-летнего грибника слишком далеко. Только за последние сутки спасатели вместе с полицией прочесали 10 квадратных километров лесного массива, мужчину не нашли. Всего в тайге региона один на один с дикой природой борются за жизнь и ждут помощи ещё 15 человек. Чаще всего теряются в лесу пенсионеры.

«Уходя в лес на час, собирайтесь так, будто идёте на сутки. Несложно взять с собой зажигалку, тёплые вещи и таблетки, тем более если это пенсионеры», — напомнила и.о. начальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Наталья Пенькова.

Люди пожилого возраста уверены — кто, как не они, лучше всего знают каждый куст в окрестном лесу. Порой никого даже не предупреждают о том, что ушли собирать дары природы. Как только становится понятно, что дорогу домой найти трудно, первое, что нужно сделать — позвонить по номеру 112. После звонка предстоит сделать самое сложное — остановиться и унять панику. На этом месте придётся дожидаться помощи, и возможно, готовиться к ночлегу.


В Большеулуйском районе жительница села бродила в лесу шесть суток, её нашли благодаря беспилотнику в небе, который был оборудован тепловизором. Чудеса действительно бывают — человек может выжить в самых трудных условиях. Но такой бесценный опыт едва ли станет приятным воспоминанием в жизни.

Анастасия ЦЫГАНКОВА.

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