Ликвидацию отходов БЦБК в промышленных масштабах планируют начать в 2018 году
Ликвидацию отходов, накопленных в результате работы Байкальского
Ликвидацию отходов, накопленных в результате работы Байкальского
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«Если от муниципалитета поступило отрицательное заключение, то, естественно, никто силой навязывать не будет. Поэтому мы будем предлагать другие варианты, исключая село Моты», — заверил Сергей Левченко.
По словам Романа Панова, откорректированный проект будет готов до 30 октября. Сейчас Росгеология приступила в Байкальске к
«Технология предполагает изменение класса опасности отходов. Вода будет проходить через соответствующую систему фильтров, все вредные примеси будут оседать. Лигнин существенно осушится — с влажностью до 40 процентов, — рассказал руководитель Росгеологии. — Предполагается, что в результате проведенных работ его класс опасности понизится до пятого — практически не опасного — уровня. Это уже совсем другой класс отходов, которые можно как размещать на обычных полигонах ТБО, так и использовать в качестве грунтовых смесей, вплоть до того, что использовать в сельском хозяйстве в виде удобрения».
На совещании в Байкальске было решено параллельно с работами по ликвидации отходов БЦБК начать подготовку проектной документации по ликвидации и промышленной площадки комбината.