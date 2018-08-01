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05:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ликвидацию отходов БЦБК в промышленных масштабах планируют начать в 2018 году

Ликвидацию отходов, накопленных в результате работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в промышленном масштабе планируется начать в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, об этом стало известно на совещании, которое 31 июля 2018 года провёл в Байкальске губернатор региона Сергей Левченко. Он отметил, что предлагаемая технология позволит работать и зимой (при температуре воздуха до — 40 градусов). Объемы отжатого лигнина станут меньше, чем сейчас, что облегчит варианты его вывоза с побережья Байкала, губернатор особо подчеркнул, что речь не идёт о селе Моты в Шелеховском районе.

«Если от муниципалитета поступило отрицательное заключение, то, естественно, никто силой навязывать не будет. Поэтому мы будем предлагать другие варианты, исключая село Моты», — заверил Сергей Левченко.

В совещании в Байкальске приняли участие генеральный директор АО «Росгеология» Роман Панов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко и министра природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков. В начале совещания Сергей Левченко напомнил, что для своевременной реализации проекта ликвидации отходов БЦБК потребовалась корректировка документации, и Росгеология уведомила о готовности сделать это за свой счёт. На днях было подписано дополнительное соглашение к контракту между минприроды области и этой подрядной организацией.

По словам Романа Панова, откорректированный проект будет готов до 30 октября. Сейчас Росгеология приступила в Байкальске к опытно-промышленной эксплуатации шлам-накопителей БЦБК. Участников совещания на месте ознакомили с предлагаемой технологией.

Работающий на одном из накопителей отходов земснаряд подает донные отложения на установку обезвоживания. Там в сжиженные отходы шлам-лигнина добавляется определенное количество флаокулянта (полимерного вещества). В результате химической реакции шлам-лигнин становится сгустком хлопьев, который легко отделяется от воды.

«Технология предполагает изменение класса опасности отходов. Вода будет проходить через соответствующую систему фильтров, все вредные примеси будут оседать. Лигнин существенно осушится — с влажностью до 40 процентов, — рассказал руководитель Росгеологии. — Предполагается, что в результате проведенных работ его класс опасности понизится до пятого — практически не опасного — уровня. Это уже совсем другой класс отходов, которые можно как размещать на обычных полигонах ТБО, так и использовать в качестве грунтовых смесей, вплоть до того, что использовать в сельском хозяйстве в виде удобрения».

На совещании в Байкальске было решено параллельно с работами по ликвидации отходов БЦБК начать подготовку проектной документации по ликвидации и промышленной площадки комбината.

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