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06:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске талантливая пенсионерка выложила дорожку из тысячи бутылочных крышек

Причем сделала ее в форме узора.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске жительница дома на улице Курчатова, 10 бескорыстно и от чистого сердца украшает свой двор по мере сил и возможностей. И так — уже на протяжении 15 лет. Подает пример соседям. Благодаря общими усилиями их двор признали одним из самых благоустроенных в Октябрьском районе. В 2016-м году он уже побеждал в номинации «Лучший цветник/клумба», а награду в 125 тысяч рублей потратили на устройство детской площадки.

Одним из самых необычных дизайнерских решений женщины стала дорожка из крышечек от бутылок с орнаментом, проложенная вдоль всего цветника.

— Я бы хотела призвать всех красноярцев присоединиться к благоустройству, мне очень приятно каждый раз смотреть во двор и видеть под окнами цветы и ухоженный участок, — отметила Валентина Михайловна. Она надеется, что в этом году ее двор также сможет победить в конкурсе на лучшую благоустроенную дворовую территорию. И даже знает, куда можно направить призовые деньги, чтобы двор стал еще уютнее и красивее.

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