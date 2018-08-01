Плановых остановок водозаборов этим летом больше не будет

Источник: AP 2018

Водозаборные сооружения и сети холодного водоснабжения в Октябрьском районе к зиме готовы на 100 процентов.

— Мы дополнительно привлекли подрядные организации, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — Это позволило нам закончить все регламентные работы по подготовке технологического оборудования к работе в зимних условиях как на водозаборах, так и на водопроводных и канализационных сетях. Поэтому хочу успокоить красноярцев, «КрасКом» завершил в полном объеме все масштабные работы в системе водоснабжения города Красноярска. Поэтому остановка водозаборов больше не требуется. Подача холодной воды будет осуществляться стабильно.

За лето на сетях водоснабжения и насосных станциях водозаборных сооружений было заменено 90 задвижек, установлено 20 новых водоразборных колонок и 33 пожарных гидранта.

Напомним, что в настоящее время работы по подготовке к новому отопительному сезону проходят в мкр-не «Солнечный». Во время остановки котельной РТК в микрорайоне проведут испытание трубопроводов на прочность и плотность, а также обследуют спецприборами для определения тепловых потерь.