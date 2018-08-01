СК РФ завершил предварительное расследование дела о «Зимней Вишне»

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, семерым обвиняемым предъявлено обвинение в окончательной редакции. В зависимости от роли каждого из них, им вменяется нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность.

Так, гендиректор ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Юлия Богданова и технический директор Георгий Соболев, а также гендиректор указанного юрлица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. Помимо них следствие обвиняет охранника ООО «Центр защиты» Сергея Антюшина в том, что он не оповестил посетителей ТЦ о пожаре. Директора ООО «Системный интегратор» Игоря Полозиненко и его подчиненного Александра Никитина обвиняют в ненадлежащем оказании услуг по содержанию систем пожарной безопасности. Также следствие обвиняет начальника караула пожарной части № 2 Сергея Генина в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей.