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06:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вантовый мост частично открыли для пешеходов

Велосипедистам там запрещено кататься до 25 августа.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вантовый мост открыли для пешеходов. Подрядчик завершил косметический ремонт на объекте — почистил и покрасил перила. Об этом сообщили в дирекции спортивно-массовых мероприятий.

С 1 августа по мосту можно пройти от острова Татышев до лестничных пролетов, которые ведут на набережную Енисея. Вход со стороны площади Мира закрыт до 25 августа. Все это время подрядчик будет монтировать новое освещение и подсветку.

Отметим, что до конца месяца по мосту запрещено ездить велосипедистам.

Напомним, установка светодинамических режимов на Вантовом мосту обойдется городским властям в 56 млн рублей. Обновленный объект будет видно с разных точек города — с Коммунального моста, со смотровой площадки у Медицинского университета и с центральной набережной.

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