Новосибирцу, у которого 27 машин, запретили покидать Россию из-за долгов по налогам

Судебные приставы буквально обложили мужчину, который уклонялся от налогов.

Герою истории — 37 лет, он задолжал 130 тысяч рублей, в обской отдел судебных приставов поступило производство о взыскании с него денег. Однако мужчина по-хорошему платить не хотел. Пришлось, принимать меры, узнавать, чем богат должник.

— Из ответов ГИБДД установлено, что у мужчины в собственности находятся различные автотранспортные средства. Это грузовые автомобили марки Howo, КамАЗ, а также легковой транспорт марок ЛАДА и Lexus, — сообщает областное управление ФССП России. — Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 27 автотранспортных средств, находящихся в собственности должника.