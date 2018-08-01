Новосибирцу, у которого 27 машин, запретили покидать Россию из-за долгов по налогам
Став невыездным, мужчина,
Став невыездным, мужчина,
Судебные приставы буквально обложили мужчину, который уклонялся от налогов.
Герою истории — 37 лет, он задолжал 130 тысяч рублей, в обской отдел судебных приставов поступило производство о взыскании с него денег. Однако мужчина
— Из ответов ГИБДД установлено, что у мужчины в собственности находятся различные автотранспортные средства. Это грузовые автомобили марки Howo, КамАЗ, а также легковой транспорт марок ЛАДА и Lexus, — сообщает областное управление ФССП России. — Судебный
Такой меры оказалось недостаточно. Тогда приставы продолжили: обратили взыскание на зарплату должника и ограничили право на выезд. Поняв, что проще оплатить, мужчина рассчитался.