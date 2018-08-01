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07:30 (мск), источник: ИА Башинформ

Высокая пожарная опасность лесов прогнозируется сегодня в 10 районах Башкирии

1 августа на территории республики прогнозируются второй, местами четвертый классы пожарной опасности лесов.

Источник: Башинформ

Четвертый класс пожароопасности лесов прогнозируется сегодня в 10 районах Башкирии: Буздякском, Бирском, Зилаирском, Куюргазинском, Кугарчинском, Стерлитамакском, Фудоровском, Хайбуллинском, Янаульском и Стерлибашевском, предупреждают в Главном управлении МЧС по республике.

По информации спасателей, за сутки в Башкирии ликвидирован в день возникновения один природный пожар. Он возник на территории Мелеузовского района на площади 0,18 га.

В настоящее время действующих природных пожаров в регионе нет.

Всего с начала пожароопасного сезона-2018 в Башкирии произошло 111 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 789,7 га против 338,5 га год назад.

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