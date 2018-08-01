Вода «зацвела» в Обском море

Вода в море теплая и, в принципе, подходит для купания. А еще это отличная среда для размножения сине-зеленых водорослей. Для людей они не опасны, страдают от цветения только животные.

И одноклеточные, и высшие растения в этот период размножаются с невероятной скоростью. Так же быстро отмирают и становятся пищей для бактерий. А чем больше бактерий, тем меньше в воде растворенного кислорода. Зато в избытке фосфор, азот и углерод. В таких условиях могут погибнуть рыбы и водяные насекомые.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RO674rT3Nbs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Те виды, которые у нас в массе размножаются во время цветения, не продуцируют какие-то ядовитые вещества. Но подобные ситуации известны и в других районах, это может быть не так просто. Токсины могут попадать в воду. При купании угрозы нет, но когда такую воду используют, то проблемы могут появиться», — рассказал заведующий кафедрой общей биологии и экологии НГУ Михаил Сергеев.

Некоторые виды водорослей при цветении могут обжигать, как медузы. Но это — в южных широтах. В Сибири главное неудобство — мутная вода и не очень приятный запах. Хотя это только у берега — если заплыть за буйки, можно понежиться в чистой воде. Большинство отдыхающих предпочитают лежать на песке: «Вода на самом деле грязная, мутная, цветет и не очень приятно купаться. Поэтому пришли просто позагорать».