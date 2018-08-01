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07:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермская топ-модель Наташа Поли выложила фото падения с трапа самолета

Она приняла эстафету у DJ Smash.

Российские знаменитости запустили в Instagram новый флэшмоб под названием #fallingstars2018 («Падающие звезды»). Звезды делают вид, что упали, когда спускались по трапу самолета.

Флешмоб запустил DJ Smash, который опубликовал фото падения с трапа самолета. Он передал эстафету друзьям — Тимати, Наташе Поли. Егору Криду и Виктории Лопыревой.

На приглашение музыканта откликнулась подруга музыканта, пермская топ-модель Наташа Поли.

«Принимаю инстаграм Челенж Fallingstars2018 от DJ Smash», — написала она на своей странице.

Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь она передала эстафету Андрею Малахову, Глюкозе, Александру Ревве и другим.

Напомним, что накануне пермский музыкант Андрей Ширман опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию, на которой он лежит у трапа самолета. Пользователи сети оценили юмор музыканта. «Асфальт резко напал, что лётчик и понять не смог что произошло», «Загадывайте желание: звезда упала», написали поклонники музыканта.

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