Общественные организации Башкирии придут на помощь потребителям

Мы намерены сделать сферу защиты прав потребителей более доступной. Деятельность каждого получателя субсидии нами контролируется, за ними закреплены соответствующие целевые показатели". Реализация государственной программы «О защите прав потребителей в Республике Башкортостан» началась в этом году. Ее главная цель — создание эффективного механизма защиты прав потребителей и повышение правовой грамотности.

Нияз Фазылов Первый зампредседателя Госкомитета РБ по торговле