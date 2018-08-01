Общественные организации Башкирии придут на помощь потребителям
Благодаря реализации программы «О защите прав потребителей в Башкортостане» в республике определены некоммерческие
Благодаря реализации программы «О защите прав потребителей в Башкортостане» в республике определены некоммерческие
Среди них — Башкирское региональное отделение Общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» и Региональная общественная организация защиты прав потребителей «Форт-Юст».
Круг вопросов, по которым готовы проконсультировать жителей республики, — подготовка претензий и исковых заявлений в защиту прав потребителей, мониторинг качества и безопасности продовольственных товаров, обучение как преподавателей образовательных школ, так и людей пожилого возраста, общественный контроль за соблюдением прав потребителей финансовых услуг.
Мы намерены сделать сферу защиты прав потребителей более доступной. Деятельность каждого получателя субсидии нами контролируется, за ними закреплены соответствующие целевые показатели". Реализация государственной программы «О защите прав потребителей в Республике Башкортостан» началась в этом году. Ее главная цель — создание эффективного механизма защиты прав потребителей и повышение правовой грамотности.
Получить более подробную информацию можно на сайте Госкомторговли региона.