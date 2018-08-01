Главу Богучанского района Александра Бахтина перевезли в краевую больницу

Источник: РИА "Новости"

Арестованного за взятки главу Богучанского района Александра Бахтина госпитализировали в краевую больницу. Об этом сообщила его адвокат Дарья Кульшина.

По ее словам, чиновник до сих пор не пришел в себя и находится в коме. Вчера суд изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. После этого, Александра Бахтина перевезли в Красноярскую краевую клиническую больницу.

Напомним, чиновника задержали 9 мая в его доме в Богучанах за получение взятки в миллион рублей. Позднее выяснилось, что это был не единичный случай. Александра Бахтина поместили под стражу, так как следователи считали, что он может скрыться, оказать воздействие на свидетелей, давших изобличающие его показания или уничтожить вещественные доказательства. Защита настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на наличие у него серьезного заболевания. Следователи же утверждали, что перед заключением под стражу чиновнику провели медицинское обследование и никаких противопоказаний к содержанию в СИЗО не нашли.