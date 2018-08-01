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06:49 (мск), источник: Newslab.ru

Главу Богучанского района Александра Бахтина перевезли в краевую больницу

Чиновник до сих пор находится в состоянии комы.

Источник: РИА "Новости"

Арестованного за взятки главу Богучанского района Александра Бахтина госпитализировали в краевую больницу. Об этом сообщила его адвокат Дарья Кульшина.

По ее словам, чиновник до сих пор не пришел в себя и находится в коме. Вчера суд изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. После этого, Александра Бахтина перевезли в Красноярскую краевую клиническую больницу.

Напомним, чиновника задержали 9 мая в его доме в Богучанах за получение взятки в миллион рублей. Позднее выяснилось, что это был не единичный случай. Александра Бахтина поместили под стражу, так как следователи считали, что он может скрыться, оказать воздействие на свидетелей, давших изобличающие его показания или уничтожить вещественные доказательства. Защита настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на наличие у него серьезного заболевания. Следователи же утверждали, что перед заключением под стражу чиновнику провели медицинское обследование и никаких противопоказаний к содержанию в СИЗО не нашли.

В начале июля главу Богучанского района доставили в больницу ГУФСИН из-за плохого самочувствия. Врачи диагностировали у него инсульт. Через некоторое время Александр Бахтин, по словам адвоката, впал в кому. Его жена, Варвара Бахтина, рассказывала, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и врачи дают неблагоприятный прогноз.

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