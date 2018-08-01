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07:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

По улице Гоголя в Екатеринбурге пустили автомобили

Но есть одно «но».

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге вновь открыто движение автомобилей по улице Гоголя. Запрещающие знаки были сняты 1 августа, сообщает «Уралинформбюро».

Одну из центральных автодорог уральской столицы закрыли 17 июля: на участке от пересечения с улицей Энгельса до дома № 15а проводились ремонтные работы. В частности, было заменено дорожное полотно.

Стоит отметить, что в период закрытия вблизи улицы Гоголя было серьезно затруднено автомобильное движение — порой скорость перемещения машин не превышала двух километров в час.

Впрочем, и сейчас на Гоголя трафик не оптимальный — около дома № 18 двухполосная артерия сужена до одной полосы.

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