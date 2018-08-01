Олимпийский чемпион: Ситуация с «Ареной Омск» — это жесть

Олимпийский чемпион обратил внимание на то, что ремонт ледового дворца не входил в планы нового руководства хоккейного клуба «Авангард».

«Омская ситуация — жесть. Для нового руководства это большая подстава. Вода, как говорится, камень точит, все было прикрыто ширмой, а как только ее сняли, то увидели, насколько ужасно положение дел», — заявил Киселевич.

Как ранее сообщал «СуперОмск», директор по хоккейным операциям «Авангарда» Евгений Хацей 31 августа осмотрел «Платинум Арену Красноярск», куда могут переехать «ястребы» в новом сезоне КХЛ. 1 августа Хацей побывает в Мытищах, чтобы на месте познакомится с местной ареной, которую используют для баскетбольных матчей.