За полгода Омскую область покинули 17 тысяч человек

По итогам первой половины текущего года межрегиональная миграционная убыль населения Омской области составила 5,4 тысяч человек. Как сообщает Омскстат, с января по июнь в регион прибыло 11,4 тысяч человек, а вот уехало от нас без малого 17 тысяч (если быть точнее — 16,8 тысяч).