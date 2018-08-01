За полгода Омскую область покинули 17 тысяч человек
При этом прибыло 11 тысяч человек.
При этом прибыло 11 тысяч человек.
По итогам первой половины текущего года межрегиональная миграционная убыль населения Омской области составила 5,4 тысяч человек. Как сообщает Омскстат, с января по июнь в регион прибыло 11,4 тысяч человек, а вот уехало от нас без малого 17 тысяч (если быть точнее — 16,8 тысяч).
Если говорить об июне, то в наш регион приехало 2,3 тысяч человек, убыло — 3,5 тысячи.
Напомним, об оттоке молодежи местные власти говорят уже не первый год: омичи меняют место жительство крайне активно. Жители Прииртышья с чемоданами уезжают в Москву,