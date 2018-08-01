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08:44 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане пройдут дожди с грозами

На юге усилится ветер с пыльной бурей.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 761 мм рт. ст. 2 м/с

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 августа, передает zakon.kz.

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Как отмечают синоптики, с прохождением фронтальных разделов на большей части республики пройдут дожди с грозами, шквалом, возможен град, усилится ветер на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере ожидается туман.

В Костанайской, Акмолинской, днем в Северо-Казахстанской областях местами возможен град, ожидается усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром местами туман. В Павлодарской, днем в Восточно-Казахстанской областях ожидается местами усиление ветра 15−20 м/с, возможен град, ночью и утром местами туман. В Карагандинской, днем в Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Мангыстауской, Атырауской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане 1 августа ожидается гроза, ночью и утром туман. 1—3 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза, град, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15−20 м/с. Ночью и утром местами туман. Вероятность шторма 80−85%.

Прогноз погоды в Алматы, днем 29°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане, днем 18°, преимущественно облачно.

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