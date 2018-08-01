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11:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жителям Октябрьского района не будут отключать холодную воду

«КрасКом» сумел оперативно закончить все плановые работы.

Источник: AP 2018

В Октябрьском районе этим летом больше не будет плановых отключений холодной воды. В «КрасКоме» сообщили, что специалисты завершили все плановые работы на водозаборах без дополнительных остановок.

Напомним, ремонт должны были закончить еще в прошлые выходные, но из-за аварии на подстанции в Академгородке работы прервались — «КрасКом» планировал провести отключения еще раз.

«Мы дополнительно привлекли подрядные организации. Это позволило нам закончить все регламентные работы по подготовке технологического оборудования к работе в зимних условиях как на водозаборах, так и на водопроводных и канализационных сетях. Водозаборные сооружения и сети холодного водоснабжения в Октябрьском районе к зиме готовы на 100 процентов», — сказал глава «КрасКома» Олег Гончеров.

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