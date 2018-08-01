Жителям Октябрьского района не будут отключать холодную воду
«КрасКом» сумел оперативно закончить все плановые работы.
«КрасКом» сумел оперативно закончить все плановые работы.
В Октябрьском районе этим летом больше не будет плановых отключений холодной воды. В «КрасКоме» сообщили, что специалисты завершили все плановые работы на водозаборах без дополнительных остановок.
Напомним, ремонт должны были закончить еще в прошлые выходные, но
«Мы дополнительно привлекли подрядные организации. Это позволило нам закончить все регламентные работы по подготовке технологического оборудования к работе в зимних условиях как на водозаборах, так и на водопроводных и канализационных сетях. Водозаборные сооружения и сети холодного водоснабжения в Октябрьском районе к зиме готовы на 100 процентов», — сказал глава «КрасКома» Олег Гончеров.