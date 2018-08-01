Жителям Октябрьского района не будут отключать холодную воду

Источник: AP 2018

В Октябрьском районе этим летом больше не будет плановых отключений холодной воды. В «КрасКоме» сообщили, что специалисты завершили все плановые работы на водозаборах без дополнительных остановок.

Напомним, ремонт должны были закончить еще в прошлые выходные, но из-за аварии на подстанции в Академгородке работы прервались — «КрасКом» планировал провести отключения еще раз.