Чемпионом мира по тайскому боксу стал студент из Иркутска

Гордимся нашими спортсменами. Иркутянин Алексей Федотов стал чемпионом мира по тайскому боксу среди студентов. Международные соревнования проходили с 21 по 30 июля в Таиланде.

— Алексей выступал в весовой категории до 75 кг, — сообщают в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. — В финале боец победил Али Чоукаира из Ливана. Также по итогам соревнований иркутянину вручили специальный приз Fair Play и дружбы.

Алексей учится в институте недропользования ИРНИТУ. У него за плечами уже есть победы на уровне Сибири и Чемпионате России. Как подчеркнул тренер спортивного клуба тайского бокса «Сибирь» Алексей Долгих, у которого Федотов занимается с 15 лет, за годы упорных тренировок спортсмен приобрел хороший боевой опыт и способен состязаться с ведущими бойцами.