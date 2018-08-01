Чемпионом мира по тайскому боксу стал студент из Иркутска
Международные соревнования проходили в Таиланде.
Международные соревнования проходили в Таиланде.
Гордимся нашими спортсменами. Иркутянин Алексей Федотов стал чемпионом мира по тайскому боксу среди студентов. Международные соревнования проходили с 21 по 30 июля в Таиланде.
— Алексей выступал в весовой категории до 75 кг, — сообщают в
Алексей учится в институте недропользования ИРНИТУ. У него за плечами уже есть победы на уровне Сибири и Чемпионате России. Как подчеркнул тренер спортивного клуба тайского бокса «Сибирь» Алексей Долгих, у которого Федотов занимается с 15 лет, за годы упорных тренировок спортсмен приобрел хороший боевой опыт и способен состязаться с ведущими бойцами.
В общекомандном зачете сборная команда России заняла второе место. На первом месте хозяева турнира, замыкают тройку лидеров спортсмены из Белоруссии.