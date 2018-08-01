Что показало Приморье на первом Морском салоне

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Ранее подобное мероприятие проходило только в Санкт-Петербурге, собирая на одной площадке тысячи экспертов в сфере кораблестроения и инноваций со всего мира. Для Приморского края — региона, в котором базируются корабли Тихоокеанского флота, развивается сфера кораблестроения, а на заводах выполняются гособоронзаказы — это возможность продемонстрировать потенциал на мировой арене, повысить престиж технических специальностей, а также привлечь в край инвестиции.

Участниками приморского салона стали более тысячи россиян и иностранцев из 14 государств: Австрии, Бермудских Островов, Германии, Индии, Казахстана, Кипра, Китая, Республики Корея, Сингапура, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии.

В первый день мероприятия, 26 июля, для всех желающих открылась выставка Морского салона, где жители и гости Приморья смогли побывать на легендарных парусниках Приморья «Надежда» и «Паллада». По поручению главы региона Андрея Тарасенко посетить судно могли не только участники салона, но и все жители края.

С 27 июля на выставке стали доступны и другие экспонаты, демонстрирующие достижения российского гражданского и военного кораблестроения — противодиверсионный катер серии «Грачонок», гидрографическое судно «Виктор Фалеев», новейший корвет ТОФ «Совершенный», танкер ледового класса «РН Сахалин» и другие.

Всего на площадке Международного дальневосточного морского салона прошло более 15 деловых мероприятий.

Основное — пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий» — состоялось 27 июля с участием руководителя Приморья Андрея Тарасенко, командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Олега Рязанцева и других почетных гостей.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что выбор Приморья местом проведения МДМС открывает широкие возможности не только для межрегионального, но и международного сотрудничества, в первую очередь, со странами АТР.

«Уверен, Морской салон станет заметной международной площадкой в Азиатско-Тихоокеанском регионе для взаимодействия отечественных и зарубежных компаний, налаживания деловых контактов, продвижения российской продукции на международные рынки», — заявил руководитель Приморья.

Внимание участников салона также привлекла выставка судостроителей, на которой свою продукцию и проекты представили компании, работающие в сфере судостроения, судоремонта, конструкторские бюро.

Среди участников — крупные концерты со всей России, а также заводы Приморья. Здесь можно было ознакомиться со стендами судоверфи «Адмиралтейская верфь», где на данный момент выполняется заказ двух подводных лодок типа «Варшавянка» для Тихоокеанского флота.

Свои достижения представил приморский завод «Варяг», выпускающий уникальное гидравлическое оборудование для подводных лодок.

«Дальприбор» представил проект мониторинга мирового океана, выставляя радиометрический приемоизлучатель волновой, радиотелеметрический буй, радиогидроакустический буй.

«Эра» показала локальную систему управления аварийно-предупредительной сигнализации и защиты дизель-генераторным агрегатом, компания «Современные морские технологии» рассказала о сверхмалом телеуправляемом необитаемом подводном аппарате «Головастик».

Кроме того, участники первого Международного дальневосточного морского салона в Приморье побывали на производственной площадке судоверфи «Звезда». На сегодняшний день заключены контракты на строительство «Звездой» четырех многофункциональных судов снабжения ледового класса, десяти танкеров класса «Афрамакс», десяти арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тысяч тонн, арктического танкера-челнока дедвейтом 69 тысяч тонн. Первый спуск на воду на судоверфи «Звезда» планируют осуществить уже в 2019 году.

На площадке Международного дальневосточного морского салона прошла конференция «Маринет» Национальной технологической инициативы и открытое заседание дальневосточной подгруппы НТИ «Маринет». Участники получили уникальную возможность обсудить новейшие технологии, применяемые в судостроении, в числе которых робототехника, лазерные и нейросетевые технологии.

В рамках молодежной программы Морского салона встретились представители профильных морских учебных заведений, научных лабораторий, академических кругов и лидеры мнений. Состоялась презентация проектов молодых инженеров.

Для жителей и гостей Владивостока в дни Морского салона по поручению главы Приморья была подготовлена разнообразная культурная программа — «с морским колоритом».

Приморская государственная картинная галерея организовала пленэр, в котором приняли участие 11 приморских художников. По итогам пленэра любой желающий мог приобрести понравившееся ему произведение искусства в память о Морском салоне и Владивостоке. Мастер-класс по живописи, экодизайну и травопластике «Море — дом нашей души» провела для всех желающих приморская художница Татьяна Жукова.

Тематическую экскурсию «На пути к Великому океану» представил Музей имени Арсеньева. Его сотрудники рассказали о морских экспедициях конца 19 — начала 20 веков. Краевой Театр молодежи показал спектакль «Алые паруса» — посмотреть представление также можно было бесплатно.