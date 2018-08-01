Что показало Приморье на первом Морском салоне
Международный дальневосточный морской салон, организованный по инициативе врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, впервые прошел во Владивостоке, сообщает DEITA. RU.
Международный дальневосточный морской салон, организованный по инициативе врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, впервые прошел во Владивостоке, сообщает DEITA. RU.
Ранее подобное мероприятие проходило только в
Участниками приморского салона стали более тысячи россиян и иностранцев из 14 государств: Австрии, Бермудских Островов, Германии, Индии, Казахстана, Кипра, Китая, Республики Корея, Сингапура, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии.
В первый день мероприятия, 26 июля, для всех желающих открылась выставка Морского салона, где жители и гости Приморья смогли побывать на легендарных парусниках Приморья «Надежда» и «Паллада». По поручению главы региона Андрея Тарасенко посетить судно могли не только участники салона, но и все жители края.
Всего на площадке Международного дальневосточного морского салона прошло более 15 деловых мероприятий.
Основное — пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий» — состоялось 27 июля с участием руководителя Приморья Андрея Тарасенко, командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Олега Рязанцева и других почетных гостей.
«Уверен, Морской салон станет заметной международной площадкой в
Внимание участников салона также привлекла выставка судостроителей, на которой свою продукцию и проекты представили компании, работающие в сфере судостроения, судоремонта, конструкторские бюро.
Среди участников — крупные концерты со всей России, а также заводы Приморья. Здесь можно было ознакомиться со стендами судоверфи «Адмиралтейская верфь», где на данный момент выполняется заказ двух подводных лодок типа «Варшавянка» для Тихоокеанского флота.
«Дальприбор» представил проект мониторинга мирового океана, выставляя радиометрический приемоизлучатель волновой, радиотелеметрический буй, радиогидроакустический буй.
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Кроме того, участники первого Международного дальневосточного морского салона в Приморье побывали на производственной площадке судоверфи «Звезда». На сегодняшний день заключены контракты на строительство «Звездой» четырех многофункциональных судов снабжения ледового класса, десяти танкеров класса «Афрамакс», десяти арктических
В рамках молодежной программы Морского салона встретились представители профильных морских учебных заведений, научных лабораторий, академических кругов и лидеры мнений. Состоялась презентация проектов молодых инженеров.
Для жителей и гостей Владивостока в дни Морского салона по поручению главы Приморья была подготовлена разнообразная культурная программа — «с морским колоритом».
Приморская государственная картинная галерея организовала пленэр, в котором приняли участие 11 приморских художников. По итогам пленэра любой желающий мог приобрести понравившееся ему произведение искусства в память о Морском салоне и Владивостоке.
Завершились мероприятия Морского салона масштабным празднованием Дня