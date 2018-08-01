На Южном Урале насчитали 50 населенных пунктов, которым угрожает паводок

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области до конца 2019 определят границы зон затопления и подтопления — по данным регионального правительства, проблема весеннего половодья наиболее остро стоит в 50 населенных пунктах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Средства на выполнение работ предусмотрены государственной программой «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018−2025 годы в размере 22,5 млн рублей.

«На сегодняшний день определены границы по Челябинскому городскому округу, до конца 2018 года аналогичная работа будет проведена еще в 10 населенных пунктах. В 2019 году границы зон затопления и подтопления будут определены в оставшихся 39-ти», — комментирует министр экологии Сергей Лихачев.

В соответствии с поручением главы государства зоны затопления и подтопления определяются во всех субъектах Российской Федерации. Для таких территорий устанавливается особый режим использования. Например, в границах этих зон запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий.