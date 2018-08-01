Динозавра заметили в Металлургическом районе Челябинска
Фотография объекта появилась в соцсети.
Фотография объекта появилась в соцсети.
Металлическую фигуру, изображающую скелет динозавра, заметили в Металлургическом районе Челябинска, фотография
Автор снимка сообщил, что заметил фигуру в одном из дворов района, однако в комментариях другие участники обсуждения предположили, что она находится на территории металлургического комбината.
«Если бы стоял во дворе, был бы уже на приёмке чернухи», — заметил один из горожан.
Напомним, ранее в Челябинске установили фигуру Бабы Яги: сказочного персонажа поместили на лавочке недалеко от Театра кукол им. Вольховского.