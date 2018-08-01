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08:11 (мск), источник: АиФ Челябинск

Динозавра заметили в Металлургическом районе Челябинска

Фотография объекта появилась в соцсети.

Металлическую фигуру, изображающую скелет динозавра, заметили в Металлургическом районе Челябинска, фотография арт-объекта появилась в одной из групп соцсети.

Автор снимка сообщил, что заметил фигуру в одном из дворов района, однако в комментариях другие участники обсуждения предположили, что она находится на территории металлургического комбината.

«Если бы стоял во дворе, был бы уже на приёмке чернухи», — заметил один из горожан.

Напомним, ранее в Челябинске установили фигуру Бабы Яги: сказочного персонажа поместили на лавочке недалеко от Театра кукол им. Вольховского.

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