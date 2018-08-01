Омичей призывают бояться городских голубей
Они могут переносить опасные для человека заболевания.
Они могут переносить опасные для человека заболевания.
Специалисты омского Роспотребнадзора призвали жителей области быть осторожнее с птицами — они являются разносчиками орнитоза. Особо опасны в этом плане голуби, которыми кишат омские улицы и дворы.
Заражение орнитозом происходит, когда птица клюет или царапает человека. Кроме того, вредоносные бактерии могут попадать в организм
Основными симптомами орнитоза являются лихорадка, высокая потливость, поражение печени, селезенки и нервной системы.