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08:12 (мск), источник: Om1.ru

Омичей призывают бояться городских голубей

Они могут переносить опасные для человека заболевания.

Специалисты омского Роспотребнадзора призвали жителей области быть осторожнее с птицами — они являются разносчиками орнитоза. Особо опасны в этом плане голуби, которыми кишат омские улицы и дворы.

Заражение орнитозом происходит, когда птица клюет или царапает человека. Кроме того, вредоносные бактерии могут попадать в организм воздушно-капельным путем через нос, особенно опасно, если у вас повреждена слизистая. Также заражение может происходить при контакте с живыми и мертвыми птицами и с перьями.

Основными симптомами орнитоза являются лихорадка, высокая потливость, поражение печени, селезенки и нервной системы.

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