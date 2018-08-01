Омичей призывают бояться городских голубей

Специалисты омского Роспотребнадзора призвали жителей области быть осторожнее с птицами — они являются разносчиками орнитоза . Особо опасны в этом плане голуби, которыми кишат омские улицы и дворы.

Заражение орнитозом происходит, когда птица клюет или царапает человека. Кроме того, вредоносные бактерии могут попадать в организм воздушно-капельным путем через нос, особенно опасно, если у вас повреждена слизистая. Также заражение может происходить при контакте с живыми и мертвыми птицами и с перьями.