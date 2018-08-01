Паводок на Амуре не отменит рейсы хабаровских теплоходов

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске прошла встреча руководителей дачных обществ левобережья Амура с представителями регионального минтранса. Как сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», разговор шёл о работе речного пассажирского транспорта в период высокой воды.

— Пока всё идёт в точном соответствии с прогнозами гидрологов, по их расчётам гребень паводка у Хабаровска ожидается 3—4 августа с цифрами 470−520 см, после чего вода пойдёт на спад, — сказал заместитель начальника управления водного транспорта краевого минтранса Михаил Ташматов. — Отмены рейсов теплоходов не будет, с одним «но» — капитаны судов отвечают за безопасность пассажиров с момента входа на борт до выхода на берег, и они имеют право решить, высадить людей выше или ниже по течению от существующих причалов на левобережье или даже отказать в высадке, если посчитает что она небезопасна.

Напомним, с 27 июля из-за высокого уровня Амура закрыт причал в районе Речного вокзала Хабаровска, остановка временно перемещена в район РЭБ флота, рядом с перекрёстком улиц Пионерская-Шевчука. Привычное жителям краевой столицы место посадки на теплоходы восстановит работу, когда уровень воды снизится до 3,5 метров. Утром 1 августа 2018 года Амур у Хабаровска достиг отметки 428 см, в ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды на 25−30 см, к 4—5 августа до отметки 470−520 см при том что опасным считается уровень 600 см.



— Возможно, что в ближайшие дни речники поставят дебаркадер для посадки и высадки пассажиров у второго причала, рядом с пунктом пограничного пропуска Хабаровска, этот вопрос сейчас рассматривается, — отметил Михаил Ташматов. По подсчётам, большая вода в Амуре подтопит до 80% дачных участков хабаровчан на левобережье. Как говорят садоводы, если грядки с овощами будут находиться под водой до 5 дней, часть урожая удастся спасти, если река задержится на неделю и дольше, то уже нет. Некоторые граждане, наученные опытом наводнения 2013 года, застраховали свои дачи от стихии и могут рассчитывать на выплаты. Так как режим ЧС в Хабаровском крае не вводился, не может идти речь о получении компенсаций за потерянный урожай.