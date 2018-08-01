Паводок на Амуре не отменит рейсы хабаровских теплоходов
Самые высокие уровни реки гидрологи ждут к 5 августа.
Самые высокие уровни реки гидрологи ждут к 5 августа.
В Хабаровске прошла встреча руководителей дачных обществ левобережья Амура с представителями регионального минтранса. Как сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», разговор шёл о работе речного пассажирского транспорта в период высокой воды.
— Пока всё идёт в точном соответствии с прогнозами гидрологов, по их расчётам гребень паводка у Хабаровска ожидается
— Возможно, что в ближайшие дни речники поставят дебаркадер для посадки и высадки пассажиров у второго причала, рядом с пунктом пограничного пропуска Хабаровска, этот вопрос сейчас рассматривается, — отметил Михаил Ташматов. По подсчётам, большая вода в Амуре подтопит до 80% дачных участков хабаровчан на левобережье. Как говорят садоводы, если грядки с овощами будут находиться под водой до 5 дней, часть урожая удастся спасти, если река задержится на неделю и дольше, то уже нет. Некоторые граждане, наученные опытом наводнения 2013 года, застраховали свои дачи от стихии и могут рассчитывать на выплаты. Так как режим ЧС в Хабаровском крае не вводился, не может идти речь о получении компенсаций за потерянный урожай.
— Хочу через вас, руководителей садовых товариществ, предостеречь хабаровчан от поездок на левобережье в ближайшие дни, — сказал Михаил Ташматов. — В первую очередь, нужно думать о собственной безопасности, огурцы и помидоры не стоят жизни человека.