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08:30 (мск), источник: НИА Красноярск

Движение по Копылова полностью перекроют на 4 месяца уже на этой неделе

Из-за окончания строительства развязки в створе улицы Волочаевская движение по Копылова перекроют на 4 месяца. Об этом рассказали сегодня на брифинге в краевом управлении дорог.

Источник: НИА Красноярск

В процессе работ подрядчик переоборудует ливневки, отремонтирует сети коммуникации и связи, обновит освещение и сети для электротранспорта, полностью заменит дорожное покрытие. Такие масштабные работы потребуют перекрытия одной из самых популярных среди красноярцев магистрали.

Сквозное движение по Копылова закроют уже на этой неделе — в ночь с 3 на 4 августа.

Объезжать перекрытый участок со стороны центра автомобилисты смогут по улицам Ладо Кецховели, Новосибирской, Киренского и далее — либо по улице Годенко в сторону ГордК, либо по Киренского в сторону Студгородка. В обратную сторону организуют объезд по улице Красной Армии.

На период перекрытия улица Новосибирская на участке от Ладо Кецховели до Киренского станет односторонней. На перекрестках установят временные светофоры. Также в односторонний режим переведут улицу Киренского на участке от Новосибирской до Красной Армии — там также установят временные светофоры. На Новосибирской в районе дома № 52 появится временная автобусная остановка.

Что касается общественного транспорта, то большинство автобусов из центра поедут по следующей схеме: Копылова — Ладо Кецховели — Новосибирская — и далее в сторону ГордК или Студгородка. В обратную сторону движение будет таким: Годенко — Киренского — Красной Армии и далее по своим схемам.

Для жителей домов на Копылова организуют подъезд к домам, но сквозной проезд будет перекрыт.

Троллейбус № 15 на время перекрытия Копылова перестанет ходить совсем, а маршрут № 13 поедет через Свободный.

Несмотря на то, что Волочаевскую городские власти обещают открыть в октябре, ориентировочно движение по Копылова будет перекрыто до 30 ноября. «Это контрактные сроки строительства, с учетом возможных нюансов. В процессе могут обнаружиться какие-то неучтенные коммуникации, поэтому мы взяли такие сроки. Если все работы выполним раньше — соответственно, и движение откроется раньше», — пояснил начальник отдела строительства искусственных сооружений КГКУ «КрУДор» Владимир Пиго.

Подробная схема движения транспорта на период закрытия Копылова вскоре появится на сайте МКУ «Красноярскгортранс». Узнать о деталях красноярцы смогут, позвонив по телефону: 256−84−00.

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