Движение по Копылова полностью перекроют на 4 месяца уже на этой неделе

В процессе работ подрядчик переоборудует ливневки, отремонтирует сети коммуникации и связи, обновит освещение и сети для электротранспорта, полностью заменит дорожное покрытие. Такие масштабные работы потребуют перекрытия одной из самых популярных среди красноярцев магистрали.
Сквозное движение по Копылова закроют уже на этой неделе — в ночь с 3 на 4 августа.
Объезжать перекрытый участок со стороны центра автомобилисты смогут по улицам Ладо Кецховели, Новосибирской, Киренского и далее — либо по улице Годенко в сторону ГордК, либо по Киренского в сторону Студгородка. В обратную сторону организуют объезд по улице Красной Армии.
Что касается общественного транспорта, то большинство автобусов из центра поедут по следующей схеме: Копылова — Ладо Кецховели — Новосибирская — и далее в сторону ГордК или Студгородка. В обратную сторону движение будет таким: Годенко — Киренского — Красной Армии и далее по своим схемам.
Для жителей домов на Копылова организуют подъезд к домам, но сквозной проезд будет перекрыт.
Троллейбус № 15 на время перекрытия Копылова перестанет ходить совсем, а маршрут № 13 поедет через Свободный.
Подробная схема движения транспорта на период закрытия Копылова вскоре появится на сайте МКУ «Красноярскгортранс». Узнать о деталях красноярцы смогут, позвонив по телефону: 256−84−00.