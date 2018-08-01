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08:25 (мск), источник: VN.ru

Директору планетария разрешили перемещаться по Новосибирску

Домашний арест на подписку о невыезде заменил суд для директора новосибирского Большого планетария Сергея Масликова. Об этом рассказал директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев в своем Facebook.

«Хорошая новость! Новосибирский суд заменил Сергею Масликову домашний арест на подписку о невыезде. Это значит — можно общаться, пользоваться интернетом, звонить, перемещаться по городу, ездить на дачу и так далее», — написал Сергей Язев.

«Абсурдное обвинение во взятке теперь заменили на другие — превышение служебных полномочий и финансовые нарушения. Это уже не так страшно, но тоже неприятно. Но поскольку доказать наличие корысти и личной наживы не удалось уже на протяжении полугода (и не докажут) — настроение несколько улучшается», — добавил директор обсерватории ИГУ.

Сергей Масликов обвинялся в получении взятки в размере 195 тысяч рублей за сдачу в аренду муниципального видеооборудования. В феврале 2018 года директора Большого планетария отстранили от должности и поместили в СИЗО.

Коллеги Масликова встали на его защиту. «Уверены, что все недоразумения рано или поздно разрешатся, и доброе имя планетария и Сергея Юрьевича Масликова будет восстановлено», — говорилось в сообщении Большого новосибирского планетария.

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