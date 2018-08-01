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08:29 (мск), источник: Вести - Пермь

Поезда перешли на местное время

Ровно в полночь стрелки циферблата на привокзальной площади Перми II перевели.

Источник: Вести - Пермь

Ровно в полночь стрелки циферблата на привокзальной площади «Перми II» перевели. С этого момента прибытие и отправление всех поездов дальнего следования и электричек будут отображаться исключительно по местному времени. Аналогично с 1 августа местное время станут указывать и во всех билетах «Российских железных дорог». Теперь все будет так же, как на самолетах или в автобусах.

Сергей Канцур, генеральный директор ООО «Пермская пригородная компания»: «Время в пути остается то же самое, но получится точно так же, как мы летим на самолете в Москву, вылетаем в шесть и прилетаем в шесть московского. Точно так же и здесь будет с электричкой».

Во время загрузки произошла ошибка.
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