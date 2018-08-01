Поезда перешли на местное время

Ровно в полночь стрелки циферблата на привокзальной площади «Перми II» перевели. С этого момента прибытие и отправление всех поездов дальнего следования и электричек будут отображаться исключительно по местному времени. Аналогично с 1 августа местное время станут указывать и во всех билетах «Российских железных дорог». Теперь все будет так же, как на самолетах или в автобусах.