Беспощадный ас: самая опасная женщина-летчик Великой Отечественной войны

Источник: РИА Новости

По паре за раз

Лидия Литвяк начала боевой путь в составе 586-го истребительного авиаполка, дислоцированного в Энгельсе. Ей пришлось переучиваться с тихоходного У-2 на истребитель Як-1. Первые боевые вылеты совершила весной 1942-го: прикрывала Саратов от немецкой авиации. Патрулировала и сопровождала транспортные самолеты, охраняла жилые кварталы и объекты обороны.

Осенью летчицу перевели в 437-й истребительный авиационный полк 8-й воздушной армии на Юго-Восточном фронте. Сражалась с немцами в небе Сталинграда. Уже во время второго вылета Литвяк сбила сразу два вражеских самолета. Сначала лично уничтожила бомбардировщик Ju-88, а затем помогла боевой подруге, израсходовавшей боекомплект, добить истребитель Me-109.

В марте 1943-го в очередном воздушном бою летчица была ранена, но дотянула на изрешеченном снарядами самолете до аэродрома. После лечения ей предоставили месячный отпуск. Лидия поехала домой, в Москву, повидалась с матерью и братом. Пробыв в столице всего неделю, вернулась на фронт.

В начале мая, не успев до конца окрепнуть, Лидия вылетела на сопровождение группы бомбардировщиков. В завязавшемся бою с мессерами сбила один истребитель, а чуть позже уничтожила аэростат — корректировщик артиллерийского огня. За эти победы Литвяк вручили орден Красного Знамени.

Командование полка разрешило ей вести так называемую свободную охоту. К таким вылетам допускались только самые опытные летчики. Четкой задачи не ставилось — определялся лишь район действий. Уже в воздухе «свободные охотники» самостоятельно искали самолеты противника, принимали решение вступать в бой или уклониться от схватки, преследовать врага или нет. Нередко «охотников» наводили на цель дежурные группы на земле, обнаружившие низколетящие истребители или бомбардировщики люфтваффе.

Сбитый бомбардировщик на центральной площади Сталинграда. Август 1942 | Источник: РИА "Новости"

Детская мечта

Лидия Литвяк с юных лет увлекалась авиацией. В аэроклуб пришла в 14, в 1935-м. В те годы в Советском Союзе аэроклубы открывались повсеместно: молодежь манило небо, профессия летчика была очень престижной.

С середины 1930-х аэроклубы курировала комиссия Военно-воздушных сил, а летный состав ВВС формировался исключительно из курсантов, прошедших подготовку в этих учебных заведениях.

Окончив Херсонскую авиационную школу, Лидия стала летчиком-инструктором. За несколько лет подготовила более 40 пилотов.

С началом Великой Отечественной войны добровольцем вступила в ряды Красной армии. В октябре 1941-го Сталин из-за нехватки военных летчиков и больших потерь в воздухе распорядился сформировать женские авиационные части. Согласно приказу № 0099 «в целях использования женских летно-технических кадров» в ВВС Красной армии создали три авиаполка: истребительный, ночной и полк ближних бомбардировщиков.

Самолет ЯК-1 | Источник: РИА "Новости"

Последний бой

Погибла Лидия Литвяк в воздушной схватке в районе оборонительного рубежа немецких войск на реке Миус в Луганской области. Ожесточенные бои здесь продолжались с декабря 1941 года. Советским войскам удалось прорвать оборону противника только в августе 1943-го.

По словам Героя Советского Союза Ивана Борисенко, с которым Лидия часто работала в паре, на боевое задание 1 августа 1943-го вылетели восемь Як-1. «Над территорией противника увидели группу бомбардировщиков, которые следовали к линии фронта. Атаковали с хода. Но во время боя мессершмитты бросились к паре наших истребителей. Бой был за облаками. Один из Яков, задымив, пошел вниз. Приземлившись на аэродроме, мы узнали, что с задания не вернулась Литвяк. Очень тяжело переживали эту утрату. Человеком и летчиком она была прекрасным! После освобождения этого района мы пытались найти место ее гибели, но так и не нашли», — вспоминал Борисенко.

Летчица считалась пропавшей без вести. О ней ходило много легенд. Якобы кто-то из сослуживцев видел, как она посадила поврежденный Як и попала в плен. А после войны ее освободили американские войска и всю оставшуюся жизнь она прожила в Швейцарии.

Только в 1979-м поисковики обнаружили останки Литвяк.

Она похоронена в селе Дмитровка Донецкой области в братской могиле. В 1990-м по ходатайству однополчан старшему лейтенанту Лидии Литвяк за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

В память о легендарной летчице в 2018 году установлена мемориальная доска на доме 14/19 по Новослободской улице в Москве, где она проживала до войны.