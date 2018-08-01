80 яблонь сорта «Рудольф» появятся на Михайловской набережной
Как сообщили в мэрии, на Михайловской набережной начали высаживать 80 саженцев яблони сорта «Рудольф».
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Как сообщили в мэрии, на Михайловской набережной начали высаживать 80 саженцев яблони сорта «Рудольф».
Специалисты МКУ «Горзеленхоз» делают всё, чтобы новые деревья радовали горожан своим цветением уже в следующем году.
Отмечается также, что деревья, пораженные фитопатогенными грибами, утратили декоративный вид и будут заменены на аналогичные.