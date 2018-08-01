Мировой рекорд установила 11-летняя школьница из Челябинска

Алиса Долгих разогнала свою модель с электродвигателем до 208 километров в час, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Дух соперничества продемонстрировали около сотни юниоров из России, Франции, Германии, Беларуси, Англии, Швейцарии и Румынии. Но воспитанница челябинского Дома юношеского технического творчества не только показала лучший результат, но и доказала: этим прежде сугубо мужским видом спорта вполне успешно могут заниматься и девушки.