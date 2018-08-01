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09:21 (мск), источник: Вести - Воронеж

Синоптики дали прогноз на последний месяц лета в Воронежской области

Весь июль, за исключением одного дня, температура была выше нормы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 89% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Прогноз синоптиков на июль оправдался — как и обещали, в целом он был жарким и дождливым. Только один день, 5 июля, температура опустилась на полтора градуса ниже нормы, остальные 30 дней были теплее обычного.

Август же будет тоже немного жарче, чем это полагается в Воронежской области — среднесуточная температура составит +19,4, хотя норма на один градус ниже. А вот осадков выпадет около 90% от нормы — около 50 мм (вместо 57 мм), сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном гидрометцентре.

— Начало последнего месяца будет жарким. Днём температура воздуха будет подниматься до 23−28 градусов, ночью термометры покажут 13−16 градусов. Такую погоду обеспечивает антициклон с северо-востока. Благодаря ему до 4 августа в Воронежской области будет не только жарко, но ещё и без осадков и с переменной облачностью. Однако вторая половина августа будет прохладной, — рассказали в региональном гидрометцентре.

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