Синоптики дали прогноз на последний месяц лета в Воронежской области

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Прогноз синоптиков на июль оправдался — как и обещали, в целом он был жарким и дождливым. Только один день, 5 июля, температура опустилась на полтора градуса ниже нормы, остальные 30 дней были теплее обычного.

Август же будет тоже немного жарче, чем это полагается в Воронежской области — среднесуточная температура составит +19,4, хотя норма на один градус ниже. А вот осадков выпадет около 90% от нормы — около 50 мм (вместо 57 мм), сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном гидрометцентре.