Роскачество не выявило превышения нитратов в арбузах

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Роскачество завершило первый этап проверки арбузов, в ходе которого не зафиксировало ни одного случая превышения в них допустимых значений содержания нитратов и обнаружило только один арбуз с содержанием пестицидов. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

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Для проведения исследования эксперты закупили арбузы в разных точках продаж: в супермаркете, на рынке, на развалах и с машины. Арбузы проверены по 174 показателям качества и безопасности, в том числе по 148 показателям на наличие пестицидов.

«Чтобы проверить распространенное среди потребителей мнение, что все арбузы “накачаны” вредными веществами, эксперты провели проверку нитратов сразу в двух лучших лабораториях. Результаты испытаний полностью совпали: ни в одном из арбузов количество нитратов не превышало допустимых концентраций», — говорится в сообщении Роскачества.

В то же время эксперты отмечают, что существуют виды арбузов, для которых вероятность высокого количества нитратов нельзя исключить полностью.

Это так называемые ранние поливные арбузы, которые с июля поступают на рынок нашей страны в основном из Средней Азии. При этом нитраты в таких арбузах концентрируются в основном в корке.

В мякоти превышения по нитратам выявляются в крайне редких случаях, поэтому для полной безопасности специалисты не рекомендуют потребителям есть белую часть корки арбуза.

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Проверки на наличие пестицидов в арбузах показали, что только в одном плоде, купленном с лотка на фруктовой базе, зафиксированы следы пестицидов, защищающих ягоды от насекомых. Других превышений не обнаружено. Эксперты объясняют, что, как правило, до мякоти пестициды не доходят: они либо остаются на корке, либо впитываются в нее, и для того, чтобы полностью обезопасить себя от вредных веществ, покупателю стоит тщательно помыть арбуз перед его употреблением.

В ходе проведения профессиональной дегустации арбузов у экспертов не было замечаний к вкусу, цвету, запаху и консистенции ягод. Однако при проверке арбузов на зрелость было выявлено, что ни один исследованный ранний арбуз не достиг минимального показателя зрелости, что может быть связано либо с ранним сортом арбуза, либо с его недозрелостью.

Самыми спелыми июньскими арбузами оказались ягоды с развала и из машины, а самыми неспелыми — из супермаркета (9%).

При проверке внешнего вида арбузов эксперты выяснили, что только один плод, приобретенный в машине, не соответствовал должному внешнему виду (трещины, дефекты коры и побитость).

Рекомендации по выбору арбуза

При выборе арбуза специалисты Роскачества советуют постучать по нему. «Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук — арбуз перезрел, слишком звонкий — арбуз не дозрел», — считают эксперты.

Они также советуют найти земляное пятно на арбузе, которое должно быть ярко-желтого цвета. «Чем ярче — тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя», — говорят в Роскачестве, отмечая, что земляное пятно должно быть только одно.

По мнению специалистов, у арбуза должен быть высохший, но не пересохший хвостик, а сам плод должен быть цельным и без повреждений, зубцов и трещин.

Специалисты также рекомендуют применить домашний способ проверки арбуза на зрелость, отпустив его в «свободное плаванье» в ванне. «Арбуз не должен тонуть. Если тонет — значит, перезрел. Однако, скорее всего, “спасать утопающих” не придется — тонуть будет только чересчур перезревший арбуз», — отмечают эксперты.