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09:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Миссис Екатеринбург-2017 стала мамой в шестой раз

Новорожденную малышку Яны Винарской назвали Софией.

Обладательница короны «Миссис Екатеринбург-2017» Яна Винарская стала мамой в шестой раз. В Свердловском перинатальном центре она родила дочку, которую назвали Софией. Маму и новорожденную малышку уже выписали. Дома для младшей дочурки уже готова детская с кроваткой и игрушками.

— Главное в большой семье — один за всех и все за одного, тогда все будут жить в любви и радости. Поэтому мы стараемся воспитывать детей так, чтобы оснований для ссор было как можно меньше, — поделилась многодетная мама.

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Встречали Яну Винарскую и маленькую Соню отец большого семейства и пятеро старших детей, которым сейчас 20, 11, 9 и по 5 лет.

— Мы искренне гордимся и восхищаемся родителями, которые не останавливаются на рождении одного ребенка, — сказала главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер.

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