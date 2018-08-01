Миссис Екатеринбург-2017 стала мамой в шестой раз
Новорожденную малышку Яны Винарской назвали Софией.
Новорожденную малышку Яны Винарской назвали Софией.
Обладательница короны «Миссис Екатеринбург-2017» Яна Винарская стала мамой в шестой раз. В Свердловском перинатальном центре она родила дочку, которую назвали Софией. Маму и новорожденную малышку уже выписали. Дома для младшей дочурки уже готова детская с кроваткой и игрушками.
— Главное в большой семье — один за всех и все за одного, тогда все будут жить в любви и радости. Поэтому мы стараемся воспитывать детей так, чтобы оснований для ссор было как можно меньше, — поделилась многодетная мама.
Встречали Яну Винарскую и маленькую Соню отец большого семейства и пятеро старших детей, которым сейчас 20, 11, 9 и по 5 лет.
— Мы искренне гордимся и восхищаемся родителями, которые не останавливаются на рождении одного ребенка, — сказала главный