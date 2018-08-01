«Результаты были неясны до последнего момента». Определен новый символ Челябинска
ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа, ФедералПресс. Итоги озвучили активисты ОНФ.
ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа, ФедералПресс. Итоги озвучили активисты ОНФ.
Активисты челябинского отделения общероссийского народного фронта подвели итоги голосования за символ города, сообщает
Большинство опрошенных главным символом Челябинска назвали метеорит. Второе место с небольшим отрывом занял верблюд. На третьей строчке разместился Танкоград.
Четвертым по популярности стал ответ «леса, озера и горы». Меньше всего голосов отдали за Кировку.
«По итогам голосования у нас сложился настоящий пул лидеров. Результаты были неясны до последнего момента, одно время рейтинг возглавлял Танкоград, достаточно долго на первом месте держался верблюд. Однако накануне подведения итогов лидером народного голосования стал метеорит. Номинально именно он и признан победителем, но мы решили не ограничивать полет фантазии участников творческого конкурса и готовы рассматривать макеты, на которых будут представлены как
Планируется, что лучшие макеты украсят забор на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Акция намечена на 14 августа.