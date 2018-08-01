Приморцы все чаще записываются к врачам через Интернет

Источник: ДЕЙТА

По информации краевого департамента здравоохранения, жители региона также активно прибегают к звонкам в единый колл-центр для записи на прием к специалистам.

Масштабная работа по информатизации здравоохранения в Приморье началась с 2017 года. Сейчас в крае работает региональный портал записи на прием к врачу, интегрированный с порталом Госуслуг, установлены более 100 инфоматов, которые также позволяют оперативно записаться на прием к врачу. Запущены мобильные приложения «Запись на прием к врачу» для мобильных телефонов на базе Android и iOS.

В планах у специалистов медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) и департамента здравоохранения на этот год — полностью реализовать большинство мероприятий, предусмотренных государственной программой «Развитие здравоохранения в Приморском крае».

«В 2018 году запланировано доставить инфоматы во все регистратуры, а также подключить все медицинские организации, записывающие на прием. За счет популяризации услуги планируется довести показатель по количеству граждан, записанных дистанционно, от общего количества записанных на прием, до 60%», — сообщил заместитель директора здравоохранения Иван Здобин.

Среди важных задач — подключить к сети интернет все диагностическое оборудование в Приморском крае и полностью наладить систему телемедицинских консультаций.

«Задачу внедрить информатизацию в медицину поставил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Этот пункт стоит на контроле у главы края Андрея Тарасенко. Мы нацелены на поэтапное выполнение информатизации приморского здравоохранения, треть работ уже выполнена», — отметил вице-губернатор Павел Серебряков.