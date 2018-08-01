Приморцы все чаще записываются к врачам через Интернет
С февраля по июль 2018 года
С февраля по июль 2018 года
По информации краевого департамента здравоохранения, жители региона также активно прибегают к звонкам в единый
Масштабная работа по информатизации здравоохранения в Приморье началась с 2017 года. Сейчас в крае работает региональный портал записи на прием к врачу, интегрированный с порталом Госуслуг, установлены более 100 инфоматов, которые также позволяют оперативно записаться на прием к врачу. Запущены мобильные приложения «Запись на прием к врачу» для мобильных телефонов на базе Android и iOS.
В планах у специалистов медицинского
«В 2018 году запланировано доставить инфоматы во все регистратуры, а также подключить все медицинские организации, записывающие на прием. За счет популяризации услуги планируется довести показатель по количеству граждан, записанных дистанционно, от общего количества записанных на прием, до 60%», — сообщил заместитель директора здравоохранения Иван Здобин.
«Задачу внедрить информатизацию в медицину поставил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Этот пункт стоит на контроле у главы края Андрея Тарасенко. Мы нацелены на поэтапное выполнение информатизации приморского здравоохранения, треть работ уже выполнена», — отметил
Дмитрий Санников.