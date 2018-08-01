Новые изменения на границе Молдовы в работе КПП
В Таможенной службе рассказали об изменении деятельности некоторых пунктов пропуска.
В Таможенной службе рассказали об изменении деятельности некоторых пунктов пропуска.
КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В среду утром возобновил работу
«Сегодня утром движение через КПП “Сорока” было возобновлено. Второй пункт пропуска “Косэуць” остается закрытым», — сказано в сообщении.
Переход границы Молдовы через таможенные пункты «Косэуць» и «Сорока» 31 июля был приостановлен