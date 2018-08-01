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11:46 (мск), источник: Sputnik.md

Новые изменения на границе Молдовы в работе КПП

В Таможенной службе рассказали об изменении деятельности некоторых пунктов пропуска.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В среду утром возобновил работу контрольно-пропускной пункт «Сорока», приостановивший деятельность 31 июля из-за подъема уровня воды в Днестре, сообщили в Таможенной службе страны.

«Сегодня утром движение через КПП “Сорока” было возобновлено. Второй пункт пропуска “Косэуць” остается закрытым», — сказано в сообщении.

Переход границы Молдовы через таможенные пункты «Косэуць» и «Сорока» 31 июля был приостановлен из-за высокого уровня воды в Днестре. Причиной стали ливни.

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