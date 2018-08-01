«Союзмультфильм» заключил с Успенским по «Простоквашино»

Ранее в пресс-службе киностудии РИА Новости сообщили, что «Союзмультфильм» в очередной раз сделал предложение Успенскому о заключении договора на приобретение исключительной лицензии на литературные произведения, написанные им после последней экранизации «Простоквашино». Кроме того, студия вела переговоры с писателем по поводу возможной экранизации некоторых его произведений.

«Киностудия «Союзмультфильм» и писатель Эдуард Успенский урегулировали спорную ситуацию и заключили сделку, согласно условиям которой знаменитый автор предоставил киностудии право на использование оригинальных сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино, «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», десяти еще не экранизированных литературных историй из цикла «Простоквашино», а также исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев и наименованием «Простоквашино»», — говорится в сообщении пресс-службы.

Указывается, что согласно условиям договора, Успенский не может выдавать лицензии на использование этих произведений и товарных знаков другим лицам, весь процесс лицензирования будет происходить через «Союзмульфильм». При этом студия обязуется выплачивать автору роялти от получаемых от использования лицензий доходов.

Мы очень рады, что в результате переговорного процесса удалось урегулировать все существующие разногласия и перейти к конструктивному сотрудничеству. Юлиана Слащева председатель правления студии

По ее словам, студия по-прежнему заинтересована в экранизации других произведений Успенского и ведет с ним переговоры по этому поводу.

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Юрист Успенского Константин Леонтьев подчеркнул, что участники довольны результатами переговоров. «Заключенный договор отчетливым образом разграничивает права и ответственность сторон, это, безусловно, новая веха в практике взаимодействия производственных студий и авторов литературной основы», — сказал он.