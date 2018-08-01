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09:51 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

2 августа в пяти районах Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 1 августа). 2 августа в пяти районах Казани отключат электричество.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители Авиастроительного района, по адресам: ул.2-я Армавирская, 128−142, 143−167; ул. Айдарова, 134−158, 161−187; ул. Арбатская, 1−27, 67−75; ул. Бадаева, 3−27, 4−18; ул. Балакирева, 2−10, 3−11; ул. Беломорская, 166−178, ул. Бестужева, 4−20, ул. Вильямса, 1−29, 2−24; ул. Давыдова, 49−71, 40−58; ул. Добролюбова, 1−25, 4−28; ул. Камышенская, 2−20, 24−60, 23−61; ул. Левитана, 7, 9−19, 10−20, 23−57, 24−62, 62а; ул. Мамина-Сибиряка, 3−19, 10−20, 23−47, 24−54; ул. Минина, 1−27, 2−28; ул. С. Перовской, 65, 66, 71, 72, 76, 77, 80; ул. Пестеля, 1−19, 8−18; ул. Пожарского, 9−21,10−22; ул. Пятигорская, 1−27, 2−24, 36, 38, 41, 42; ул. Суворова, 41−73, 42−46; ул. Харьковская, 7−19, 18, 20, 23−61а, 24−56; ул. Шатурская, 186−224, ул. Шаумяна, а также в садовых товариществах по ул. Беломорская.

С 8.00 до 17.00 электричества не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Низенькая, 3, ул. Ульянова-Ленина, 34, с 9.00 до 17.00 — по адресам ул.2-я Газовая, 3, 5/1, 5/2; ул. Агрономическая, 76, 78, ул. Газовая, 7, 7а; с 10.00 до 17.00 — по адресу ул. Дзержинского, 3.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Кировском районе в жилых домах по адресам: ул. Димитрова, 3, 5, 7, 9.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе в жилых домах по адресам: ул. Завойского, 2; ул. Кул Гали, 1, 2, 3, 5а; а также в частном секторе поселка Восточный, по улицам Газовая, Механиков, Милосердия, Таулы.

С 9.00 до 18.00 запланировано отключение света в Советском районе в жилых домах по адресам: ул. Гвардейская, 36, 36а, ул. Р. Зорге, 12, 12а, 16, 16а, 18, 19, 23, 25; ул. Кирпичная, 3, 5; ул. Красной Позиции, 29а, 29б; ул. Мира, 31, 33, 35, 37; ул. Парковая, 7, 11, 13, 15, 17; пр. Победы, 210а, в общежитиях по адресам ул. Кирпичная, 1/31, 9, а также в домах поселка Самосырово.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает ОАО «Сетевая компания».

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