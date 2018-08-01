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10:07 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Два ярких фестиваля в один день пройдут в Хабаровске

В субботу любой желающий сможет запустить красочный залп и водный фонарик.

Сразу два всероссийских фестиваля приедут в Хабаровск в эту субботу. Днем 3 августа жители города раскрасят площадку у кинотеатра «Хабаровск», а вечером подсветят водными фонариками городские пруды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Всероссийский фестиваль красок начнется в 17:00 на площадке у кинотеатра «Хабаровск». Каждый час ведущий будет объявлять массовые залпы красок. На территории праздника также можно будет потанцевать под любимые песни, поучаствовать в розыгрыше призов и вкусно поесть. На сцене главного красочного события года будут играть музыкальные сеты из главных хитов последних лет. Стать участником фестиваля может каждый желающий, вход свободный.

Запустить водные фонарики жители Хабаровска смогут в 21:00 на втором городском пруду. Этот фестиваль организаторы называют праздником для тех, кто в любом возрасте сохраняет веру в чудеса.

Главным событием фестиваля станет одновременный спуск на воду сотен фонариков, внутри которых будет гореть свеча. Гости фестиваля также увидят световое представление и выступление живых музыкантов — известных скрипачей и саксофонистов города. Для самых юных гостей устроят конкурсы, а для тех, кто давно мечтал признаться в любви, будет работать горячая линия смс-сообщений.

После завершения мероприятия команда организаторов и волонтеров сделает тщательную уборку пруда, чтобы исключить возможность негативных последствий для экологии города.

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