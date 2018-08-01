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10:03 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Усольском районе отпразднуют День мамонта

Мероприятие пройдёт около знаменитой скульптуры «Мамонты».

День мамонта пройдёт в субботу 11 августа в Усольском районе. Об этом сообщает Агентство по туризму Иркутской области.

Скульптурная композиция «Мамонты», у которой пройдут познавательно-развлекательные мероприятия, находится на площадке у поворота с федеральной трассы в селе Мальта.

Торжество посвящено сохранению, музеефикации и туристическому использованию объекта археологического наследия федерального значения — палеолитическая стоянка «Мальта».

В программе праздника: работа спортивной, музейной, детской, мастеровой, гастрономической и сценической площадок. Где проведут игры для детей и различные мастер-классы, выставку «Назад в прошлое», выступят творческие коллективы и др. Так же пройдёт первенство Усольского района по народной гребле на лодках «Весла на воду».

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