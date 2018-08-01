В Усольском районе отпразднуют День мамонта

День мамонта пройдёт в субботу 11 августа в Усольском районе. Об этом сообщает Агентство по туризму Иркутской области.

Скульптурная композиция «Мамонты», у которой пройдут познавательно-развлекательные мероприятия, находится на площадке у поворота с федеральной трассы в селе Мальта.

Торжество посвящено сохранению, музеефикации и туристическому использованию объекта археологического наследия федерального значения — палеолитическая стоянка «Мальта».