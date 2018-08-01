В Усольском районе отпразднуют День мамонта
Мероприятие пройдёт около знаменитой скульптуры «Мамонты».
Мероприятие пройдёт около знаменитой скульптуры «Мамонты».
День мамонта пройдёт в субботу 11 августа в Усольском районе. Об этом сообщает Агентство по туризму Иркутской области.
Скульптурная композиция «Мамонты», у которой пройдут
Торжество посвящено сохранению, музеефикации и туристическому использованию объекта археологического наследия федерального значения — палеолитическая стоянка «Мальта».
В программе праздника: работа спортивной, музейной, детской, мастеровой, гастрономической и сценической площадок. Где проведут игры для детей и различные