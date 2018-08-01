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09:27 (мск), источник: АиФ Иркутск

Частное затмение Солнца и звездопад Персеиды понаблюдают иркутяне в августе

Середина августа будет богата на необычные астрономические явления.

Источник: AP 2018

Частное затмение Солнца смогут понаблюдать 11 августа жители Иркутской области. Самая максимальная фаза затмения — 39% — будет видна в 18:22 в Усть-Илимске, чуть меньше — 37% — в 18:26 в Братске, а в Иркутске фаза затмения будет составлять 34%, увидеть которую можно будет в 18:33. Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе Иркутского планетария.

Специалисты предостерегают иркутян: смотреть на частное затмение Солнца невооруженным глазом не стоит, поскольку это может привести к травмированную сетчатки. «Чтобы избежать проблем с глазами, нужно использовать специальный защитный оптический фильтр. Обычно их производят для биноклей и телескопов. Но можно и воспользоваться старым советским способом — закоптить стеклышко и через него смотреть на затмение», — поделились секретами в планетарии.

Для иркутян планетарий устроит совместный просмотр частного затмения Солнца — на площади возле памятника Александру III и в 130-м квартале. Заглянуть в телескопы сможет любой желающий совершенно бесплатно.

Звездопад Персеиды — это ежегодное, но не менее впечатляющее, событие. Максимум активности метеорного потока Персеиды будет наблюдаться 12 и 13 августа. Однако наблюдать его в городе будет сложно из-за сильной освещенности. Специалисты предлагают найти в городе менее освещенное место, тогда вам может быть повезет — вы увидите самые яркие метеоры. Чтобы наблюдать звездопад во всем его великолепии, лучше уехать за город.

Что и планируют сделать сотрудники Иркутского планетария. Они приглашают присоединиться к ним иркутян — 12 августа в 22:00 в парке села Мамоны Иркутского района пройдет выездное мероприятие. Прибывшим расскажут о метеорном потоке Персеиды, который затем можно будет увидеть невооруженным взглядом.

«Конечно, только если погода будет ясная. При облачности мы ничего не увидим, — уточняют в планетарии. — В прошлом году нам не повезло с погодой, тем не менее мы увидели пять самых ярких метеоров».

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