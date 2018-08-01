Частное затмение Солнца и звездопад Персеиды понаблюдают иркутяне в августе
Середина августа будет богата на необычные астрономические явления.
Середина августа будет богата на необычные астрономические явления.
Частное затмение Солнца смогут понаблюдать 11 августа жители Иркутской области. Самая максимальная фаза затмения — 39% — будет видна в 18:22 в
Специалисты предостерегают иркутян: смотреть на частное затмение Солнца невооруженным глазом не стоит, поскольку это может привести к травмированную сетчатки. «Чтобы избежать проблем с глазами, нужно использовать специальный защитный оптический фильтр. Обычно их производят для биноклей и телескопов. Но можно и воспользоваться старым советским способом — закоптить стеклышко и через него смотреть на затмение», — поделились секретами в планетарии.
Для иркутян планетарий устроит совместный просмотр частного затмения Солнца — на площади возле памятника Александру III и в 130-м квартале. Заглянуть в телескопы сможет любой желающий совершенно бесплатно.
Что и планируют сделать сотрудники Иркутского планетария. Они приглашают присоединиться к ним иркутян — 12 августа в 22:00 в парке села Мамоны Иркутского района пройдет выездное мероприятие. Прибывшим расскажут о метеорном потоке Персеиды, который затем можно будет увидеть невооруженным взглядом.
«Конечно, только если погода будет ясная. При облачности мы ничего не увидим, — уточняют в планетарии. — В прошлом году нам не повезло с погодой, тем не менее мы увидели пять самых ярких метеоров».