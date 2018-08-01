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09:28 (мск), источник: Вести Иркутск

Рейды ГИБДД по выявлению пьяных водителей начнутся в Иркутской области со 2 августа

Массовые проверки автотранспорта начнутся второго августа. Только в Иркутске и Иркутском районе будут дежурить 50 экипажей ДПС, на территории области — 200.

Источник: Вести Иркутск

Массовые проверки автотранспорта начнутся второго августа. Только в Иркутске и Иркутском районе будут дежурить 50 экипажей ДПС, на территории области — 200.

Сотрудники полиции напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. Жителей просят сообщать о подозрительном поведении водителей в дежурную часть.

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