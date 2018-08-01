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09:48 (мск), источник: СуперОмск

В Омске новые дорожные камеры работают в тестовом режиме

Установлены новые камеры фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Омске. Комплексы и соответствующие знаки появились на въезде на мост им. 60-летия ВЛКСМ со стороны городка Нефтяников.

Источник: РИА "Новости"

Там скоростной режим ограничен 40 километрами в час. Также новая дорожная разметка свидетельствует об установке камер у пешеходного перехода в районе Телецентра на проспекте Мира. Там из-за дорожных работ скоростной режим ограничен знаками 40 километров в час.

Как пояснили «СуперОмску» в департаменте транспорта администрации города, камеры пока работают в тестовом режиме.

Как ранее сообщал «СуперОмск», следят за соблюдением Правил дорожного движения на мосту им. 60-летия ВЛКСМ современные камеры комплекса VocordTraffic. Они работают в автономном режиме при любой погоде. Интеллектуальная система позволяет производить измерение местоположения, траектории движения и скорости транспортных средств, в том числе средней скорости на участке дороги и фиксировать нарушение установленного скоростного режима для каждой полосы движения. В правительстве Омской области собираются приобрести комплекс в собственность.

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