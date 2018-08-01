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09:51 (мск), источник: Комсомольская правда

День города-2018 в Омске: какие улицы перекроют и как будет ходить транспорт

В мэрии рассказали, какие магистрали перекроют в Омске на День города.

До Дня города, который в этом году отмечает свое 302-летие, остаются считанные дни. Микрорайоны уже начали праздновать событие, а самые масштабные мероприятия начнутся с пятницы, 3 августа. Именно с этого дня, как сообщили в омской мэрии, начнется массовое перекрытие улиц.

«Комсомолка» рассказывает, по каким дорогам омичи не смогут проехать в ближайшие дни.

3 августа с 6.00 до 18.00:

-улица Партизанская — от ул. Ленина до Карла Либкнехта.

3 августа с 11.00 до 19.00:

— улица Спартаковская — от ул. Голика до Партизанской;.

— улица Партизанская — от ул. Некрасова до Таубе;.

— улица Достоевского — от ул. Партизанская до ул. Победы.

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С 4 по 7 августа с 10.00 до 22.00:

— улица Достоевского — от ул. Партизанская до ул. Победы;.

— улица Партизанская — от ул. Спартаковская до ул. Таубе.

В мэрии напомнили, что 3 августа с 6 часов утра до вечера нельзя будет парковать машины на улице Партизанская. С 3 по 4 августа также будет запрещена парковка на следующих участках:

3 августа с 13.00 до 21.00:

— правая сторона улицы Герцена — от ул. Интернациональная до Ленина в направлении Партизанской.

3 августа с 21.00 до 24.00:

— улица Герцена — от ул. Интернациональая до Ленина, включая площадь Победы.

4 августа с 00.00 до 22.00:

— улица Ленина — от ул. Тарская до пересечения с ул. Партизанская и Щербанева;.

— улица Герцена — от ул. Интернациональная до ул. Ленина, включая площадь Победы.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Как будет ходить транспорт?

С 10.00 3 августа до 06.00 5 августа:

Автобус № 94 «Ул. Крупской — микрорайон «Первокирпичный» — микрорайон «Загородный» будет двигаться в направлении поселка Амурский с моста 60 лет Победы по ул. Фрунзе, ул. Герцена, далее — по обычной схеме. В обратном направлении — как обычно.

С 21.00 3 августа до 22.00 4 августа:

Автобус № 34 будет курсировать с ул. Герцена по Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, далее — по утвержденной схеме. Посадка пассажиров — на остановке общественного транспорта «Улица Фрунзе».

С 08.30 до 15.30 4 августа:

  • Автобусы № 12, 28, троллейбусы № 2, 4, 67 ходить не будут.
  • По маршруту троллейбуса № 67 будут ездить три автобуса. С моста имени 60-летия ВЛКСМ они будут двигаться по ул. Заозерной, пр-ту Королева, ул. 22 Апреля, Нефтезаводская.
  • Автобусы № 23, 24, 95 будут ходить по Ленинградскому мосту.
  • Автобусы № 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 будут ездить с ул. Гагарина по Герцена, 7-й Северной. С 7-й Северной автобус № 83 будет следовать по ул. Волховстроя, 2-я Дачная, 2-я Кольцевая, Березовая, пр-ту Королева.
  • Автобус № 22 с пр-та Королева будет следовать по улице Заозерная.
  • Автобус № 14, 20 — по ул. 22 Апреля до Нефтезаводской, по пр-ту Мира.
  • Автобусы № 29, 33, 59 — по ул. 22 Апреля до Нефтезаводской.
  • Автобусы № 69, 73, 83 — по ул. Химиков.
  • Автобусы № 103, 109 — по ул. Заозерной через мост имени 60-летия ВЛКСМ.
  • Автобусы № 3, 96, 139, 145 с моста имени 60-летия ВЛКСМ будут следовать по ул. Заозерной, далее автобусы маршрутов № 96, 139, 145 — по пр-ту Королева, ул. 22 Апреля, Нефтезаводской. Автобус № 145 будет ходить от остановки «Улица Малунцева» по ул. Нефтезаводская.
  • Автобус № 63 будет сходить с ул. Гагарина по Герцена и 7-й Северной.

С 08.00 до 22.00 4 августа:

Автобус № 3 будет курсировать в направлении ул. 70 лет Октября с Лукашевича по ул. Мостоотряд-63, Перелета, далее — по обычной схеме, в обратном направлении — без изменения.

ВАЖНО!

Все вопросы о движении транспорта в праздничные дни можно будет задать информационно-справочной службе департамента транспорта по телефону 78−79−66.

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