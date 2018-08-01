День города-2018 в Омске: какие улицы перекроют и как будет ходить транспорт
В мэрии рассказали, какие магистрали перекроют в Омске на День города.
В мэрии рассказали, какие магистрали перекроют в Омске на День города.
До Дня города, который в этом году отмечает свое 302-летие, остаются считанные дни. Микрорайоны уже начали праздновать событие, а самые масштабные мероприятия начнутся с пятницы, 3 августа. Именно с этого дня, как сообщили в омской мэрии, начнется массовое перекрытие улиц.
«Комсомолка» рассказывает, по каким дорогам омичи не смогут проехать в ближайшие дни.
3 августа с 6.00 до 18.00:
-улица Партизанская — от ул. Ленина до Карла Либкнехта.
3 августа с 11.00 до 19.00:
— улица Спартаковская — от ул. Голика до Партизанской;.
— улица Партизанская — от ул. Некрасова до Таубе;.
— улица Достоевского — от ул. Партизанская до ул. Победы.
С 4 по 7 августа с 10.00 до 22.00:
— улица Достоевского — от ул. Партизанская до ул. Победы;.
— улица Партизанская — от ул. Спартаковская до ул. Таубе.
В мэрии напомнили, что 3 августа с 6 часов утра до вечера нельзя будет парковать машины на улице Партизанская. С 3 по 4 августа также будет запрещена парковка на следующих участках:
3 августа с 13.00 до 21.00:
— правая сторона улицы Герцена — от ул. Интернациональная до Ленина в направлении Партизанской.
3 августа с 21.00 до 24.00:
— улица Герцена — от ул. Интернациональая до Ленина, включая площадь Победы.
4 августа с 00.00 до 22.00:
— улица Ленина — от ул. Тарская до пересечения с ул. Партизанская и Щербанева;.
— улица Герцена — от ул. Интернациональная до ул. Ленина, включая площадь Победы.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Как будет ходить транспорт?
С 10.00 3 августа до 06.00 5 августа:
Автобус № 94 «Ул. Крупской — микрорайон «Первокирпичный» — микрорайон «Загородный» будет двигаться в направлении поселка Амурский с моста 60 лет Победы по ул. Фрунзе, ул. Герцена, далее — по обычной схеме. В обратном направлении — как обычно.
С 21.00 3 августа до 22.00 4 августа:
Автобус № 34 будет курсировать с ул. Герцена по Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, далее — по утвержденной схеме. Посадка пассажиров — на остановке общественного транспорта «Улица Фрунзе».
С 08.30 до 15.30 4 августа:
С 08.00 до 22.00 4 августа:
Автобус № 3 будет курсировать в направлении ул. 70 лет Октября с Лукашевича по ул. Мостоотряд-63, Перелета, далее — по обычной схеме, в обратном направлении — без изменения.
ВАЖНО!
Все вопросы о движении транспорта в праздничные дни можно будет задать