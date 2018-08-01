Между Севастополем и Ялтой запустили регулярные рейсы «Кометы»

Источник: РИА "Новости"

Старт регулярному движению морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» 30 июля дал в Севастополе премьер России Дмитрий Медведев.

«Комета вышла в Ялту по расписанию! На ближайшие 4 дня все билеты раскуплены», — написал Волков на своей странице в соцсети Facebook.

Первый рейс «Кометы» с пассажирами отправился в Ялту из Севастополя в 8 утра. Ежедневно запланировано совершать два оборотных рейса, время в пути составит два часа. Стоимость билетов составит для взрослых — 500 рублей, в салоне «Комфорт» — 800 рублей. Детям до от 2 до 7 лет — 200 рублей, младше 2 лет — бесплатно. Существует и опция стоимостью 1 тысяча рублей — для поездки семьей.