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09:44 (мск), источник: РИА Новости

Между Севастополем и Ялтой запустили регулярные рейсы «Кометы»

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Судно на подводных крыльях «Комета» отправилось в первый регулярный рейс с пассажирами из Севастополя в Ялту, сообщил глава ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Источник: РИА "Новости"

Старт регулярному движению морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» 30 июля дал в Севастополе премьер России Дмитрий Медведев.

«Комета вышла в Ялту по расписанию! На ближайшие 4 дня все билеты раскуплены», — написал Волков на своей странице в соцсети Facebook.

Первый рейс «Кометы» с пассажирами отправился в Ялту из Севастополя в 8 утра. Ежедневно запланировано совершать два оборотных рейса, время в пути составит два часа. Стоимость билетов составит для взрослых — 500 рублей, в салоне «Комфорт» — 800 рублей. Детям до от 2 до 7 лет — 200 рублей, младше 2 лет — бесплатно. Существует и опция стоимостью 1 тысяча рублей — для поездки семьей.

Судно создано на базе проектов «Комета», «Колхида», «Катран» и предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне. Пассажировместимость новой «Кометы» — 120 человек, из них в салоне класса «Комфорт» 22 человека, в эконом-классе — 98 человек, сообщали в Минтрансе России. Максимальная скорость хода — 35 узлов (65 километров в час). Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне осуществляется концерном «Калашников» совместно с судостроительным заводом «Вымпел».

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