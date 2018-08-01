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09:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцам напоминают о смене маршрутов автобусов № 98 и 79 с 1 августа

Схемы движения транспорта изменили по просьбам местных жителей.

С 1 августа автобусные маршруты № 79 и 98, курсирующие в Дзержинский и Красноармейский районы Волгограда, стали длиннее.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в Красноармейском районе была скорректирована схема движения автобуса № 79 «Татьянка-2» — «Дома Речников». С августа после остановки «Куйбышева» он будет отправляться в сторону частного сектора до новой конечной СХП «Заря».

Автобус № 98 «ТЦ “Комсомолл” — “Речпорт”» начнет обслуживать ЖК «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе. В первую очередь изменения коснутся участка маршрута в Центральном районе: от конечной остановки автобусы больше не будут делать большой круг через 7-Гвардейскую, а станут сразу подниматься на Первую продольную по улице Комсомольской.

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