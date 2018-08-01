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10:02 (мск), источник: Om1.ru

В День города для омичей организуют 600 торговых точек

Там будут продавать еду, напитки и сувениры.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 1 августа, во время пресс-конференции представители городской мэрии рассказали, как в День города будут обеспечиваться контроль и безопасность жителей. В частности, омичи не смогут приобрести в торговых точках алкогольные напитки, в том числе и с нулевым градусом. Тем не менее горожан ждет около 600 пунктов, где можно будет полакомиться свежеприготовленной едой, приобрести сувенир или прокатить детей на машинках.

Михаил Щелконогов, начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской экономической политики:

 — Торговое обслуживание является неотъемлемой частью любого праздничного мероприятия, и основные городские точки празднования будут обеспечены пунктами питания, различной праздничной атрибутики, детскими развлекательными аттракционами.

Щелконогов также отметил, что в День города для омичей пройдет ярмарка цветоводства и садоводства, местом проведения станет площадь пересечения Воскресенского и Выставочного сквера. Напомним, «Флора-2018» откроется уже 3 августа в 13:00.

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