В День города для омичей организуют 600 торговых точек
Там будут продавать еду, напитки и сувениры.
Там будут продавать еду, напитки и сувениры.
Сегодня, 1 августа, во время
Михаил Щелконогов, начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской экономической политики:
— Торговое обслуживание является неотъемлемой частью любого праздничного мероприятия, и основные городские точки празднования будут обеспечены пунктами питания, различной праздничной атрибутики, детскими развлекательными аттракционами.
Щелконогов также отметил, что в День города для омичей пройдет ярмарка цветоводства и садоводства, местом проведения станет площадь пересечения Воскресенского и Выставочного сквера. Напомним, «Флора-2018» откроется уже 3 августа в 13:00.