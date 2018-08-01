В День города для омичей организуют 600 торговых точек

Сегодня, 1 августа, во время пресс-конференции представители городской мэрии рассказали, как в День города будут обеспечиваться контроль и безопасность жителей. В частности, омичи не смогут приобрести в торговых точках алкогольные напитки, в том числе и с нулевым градусом. Тем не менее горожан ждет около 600 пунктов, где можно будет полакомиться свежеприготовленной едой, приобрести сувенир или прокатить детей на машинках.