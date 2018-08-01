В Петербурге появятся Крымский сквер и Салтыковский сад

Губернатор Санкт-Петербурге Георгий Полтавченко подписал постановление о наименовании ранее безымянных скверов города, документ опубликован на сайте городского правительства.

Сквер у дома № 18к1 на проспекте Авиаконструкторов назван Крымским. Сквер напротив дома № 23к1 на Малой Карпатской улице назван Карпатским, сквер на Большом Сампсониевском проспекте между Финляндским проспектом и Боткинской улицей — Боткинским.

Сквер у дома № 223 на проспекте Обуховской обороны назван в честь Николая Львова, сквер на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта — в честь Раисы Штрейс.