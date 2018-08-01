В июле по Крымскому мосту проехали 770 тыc авто

Источник: РИА "Новости"

Интенсивность в сторону Крыма превысила 410 тыс авто. «Среднесуточная интенсивность движения в июле составила 24,8 тыс транспортных средств, что на 60% выше аналогичного показателя в предыдущем месяце. В общей сложности с момента открытия движения 16 мая 2018 года по Крымскому мосту проехали более 1,14 млн транспортных средств в обе стороны», — рассказали в инфоцентре.

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Согласно статистике, наиболее высокая интенсивность транспортного потока сохраняется в выходные дни. Наименее загруженные дни недели — среда и четверг.

«Так, максимальный суточный трафик в июле зафиксирован в воскресенье 15 июля, когда по Крымскому мосту проехали более 31,5 тыс автомобилей. Минимальный суточный трафик июля пришелся на среду 4 июля, когда по новой автодороге проехали более 17,7 тыс транспортных средств», — уточнили в инфоцентре.

Ежесуточно Крымский мост в июле пересекало около 300 автобусов в обе стороны.

В инфоцентре напомнили, что для обеспечения безопасности дорожного движения на смене в Базе эксплуатации на таманском берегу дежурят семь комплексных дорожных машин, четыре автомобиля дорожного мастера, два эвакуатора легковых автомобилей, два эвакуатора с комплектом для эвакуации автобусов. По берегам пролива и на самом мостовом переходе дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности.