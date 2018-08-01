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09:45 (мск), источник: РИА Крым

В июле по Крымскому мосту проехали 770 тыc авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В июле 2018 года по Крымскому мосту проехали 770 тыс 874 автотранспортных средства, в том числе 9607 рейсовых и заказных автобусов. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Источник: РИА "Новости"

Интенсивность в сторону Крыма превысила 410 тыс авто. «Среднесуточная интенсивность движения в июле составила 24,8 тыс транспортных средств, что на 60% выше аналогичного показателя в предыдущем месяце. В общей сложности с момента открытия движения 16 мая 2018 года по Крымскому мосту проехали более 1,14 млн транспортных средств в обе стороны», — рассказали в инфоцентре.

Инфографика
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Согласно статистике, наиболее высокая интенсивность транспортного потока сохраняется в выходные дни. Наименее загруженные дни недели — среда и четверг.

«Так, максимальный суточный трафик в июле зафиксирован в воскресенье 15 июля, когда по Крымскому мосту проехали более 31,5 тыс автомобилей. Минимальный суточный трафик июля пришелся на среду 4 июля, когда по новой автодороге проехали более 17,7 тыс транспортных средств», — уточнили в инфоцентре.

Ежесуточно Крымский мост в июле пересекало около 300 автобусов в обе стороны.

В инфоцентре напомнили, что для обеспечения безопасности дорожного движения на смене в Базе эксплуатации на таманском берегу дежурят семь комплексных дорожных машин, четыре автомобиля дорожного мастера, два эвакуатора легковых автомобилей, два эвакуатора с комплектом для эвакуации автобусов. По берегам пролива и на самом мостовом переходе дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290 км 141 — км 160. Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Трасса категории 1 Б. Четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены. Требование по содержанию автодороги — «высокого» уровня (максимальный из возможных).

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