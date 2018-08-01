В двух районах Санкт-Петербурга пройдут испытания теплосети

Источник: Комсомольская правда

В первый день августа теплосети Санкт-Петербурга снова испытают на прочность и плотность. На этот раз в поле зрения энергетиков попадут трубы в Московском и Невском районах города.

— Испытания — необходимое мероприятие при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних испытаний — это предотвращенные масштабные сбои в теплоснабжении нашего города зимой, — говорят в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».

В Московском районе в зону испытаний вошли сети на Благодатной (от Варшавской до проспекта Гагарина), на Варшавской (от Благодатной до Краснопутиловской), по Кузнецовской, по Бассейной (от Балтийской ж/д до проспекта Гагарина), на Краснопутиловской (от Варшавской до Балтийской ж/д), на Московском и Ленинском проспектах, в Студгородке, на улице Фрунзе, Ленсовета, Авиационной и Алтайской.

В зону испытания в Невском районе входят сети на Октябрьской набережной, улице Народной, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, на проспектах Большевиков, Дальневосточном и Искровском.