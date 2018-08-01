В двух районах Санкт-Петербурга пройдут испытания теплосети
Энергетики просят соблюдать правила осторожности и не приближаться к местам вытекания воды.
Энергетики просят соблюдать правила осторожности и не приближаться к местам вытекания воды.
В первый день августа теплосети
— Испытания — необходимое мероприятие при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе
В Московском районе в зону испытаний вошли сети на Благодатной (от Варшавской до проспекта Гагарина), на Варшавской (от Благодатной до Краснопутиловской), по Кузнецовской, по Бассейной (от Балтийской ж/д до проспекта Гагарина), на Краснопутиловской (от Варшавской до Балтийской ж/д), на Московском и Ленинском проспектах, в Студгородке, на улице Фрунзе, Ленсовета, Авиационной и Алтайской.
В зону испытания в Невском районе входят сети на Октябрьской набережной, улице Народной, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, на проспектах Большевиков, Дальневосточном и Искровском.
Энергетики просят не приближаться к местам вытекания воды, даже если там припаркован ваш дорогой автомобиль — ущерб застрахован.